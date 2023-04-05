04.04.2023, 19:49 12421

В Актау эксперты из Росатома и стран СНГ обсудили вопросы ликвидации ядерного наследия

По предварительным оценкам в государствах-участниках СНГ находятся более 40 крупных объектов ядерного наследия
В Актау эксперты из Росатома и стран СНГ обсудили вопросы ликвидации ядерного наследия
Фото: исполнительный комитет СНГ
Актау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау состоялось выездное заседание экспертной группы по развитию технических решений и технологий Базовой организации государств-участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), сообщает Исполком Содружества.

Встречу организовала Топливная компания Росатома "ТВЭЛ", которая с 2021 года является Базовой организацией СНГ, а также является интегратором Госкорпорации "Росатом" по выводу из эксплуатации и обращению с РАО. Принимающей стороной выступил Мангистауский атомный энергетический комбинат (ТОО "МАЭК").

Ключевым вопросом заседания экспертной группы стало обсуждение применяемых и разрабатываемых в странах СНГ решений и технологий по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО, а также перспективные направления реализации совместных проектов по развитию технологического парка организаций-участников Базовой организации.

По предварительным оценкам в государствах-участниках СНГ находятся более 40 крупных объектов ядерного наследия. В ноябре прошлого года мы инициировали разработку Комплексной программы приведения в безопасное состояние объектов ядерного наследия в странах Содружества, находящихся на различных стадиях вывода из эксплуатации. На реабилитируемых объектах необходимо применять наиболее подходящие технологии и инженерные решения. Мы сформируем реестр технологий для применения на пилотных объектах Комплексной программы", - отметил директор программ по ВЭ АО "ТВЭЛ", заместитель председателя Совещательного органа Базовой организации государств-участников СНГ по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО Эдуард Никитин.


В рамках встречи участники рассмотрели технологии вывода из эксплуатации исследовательских и промышленных уран-графитовых реакторов, а также хранилищ РАО.

Эксперты обменялись опытом по вопросам организации системы радиационного мониторинга, обеспечения радиационной безопасности при долговременном хранении РАО, переработке и обращению с твердыми и жидкими РАО, финальной изоляции отходов, эксплуатации контейнерного парка для транспортирования, хранения и захоронения РАО, используемого в странах-участниках СНГ.

Среди новейших технологий в области вывода из эксплуатации участники отметили мобильный лазерный комплекс для фрагментации радиационно загрязненного крупногабаритного металлического оборудования и установку сортировки радиационно-загрязненных грунтов FREMES. Обе технологии внедрены на Ангарском электролизном химическом комбинате (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), который является одним из центров компетенций Топливной компании по выводу из эксплуатации.

Для экспертов был организован технический тур на Мангистауский атомный энергетический комбинат, на площадке которого находится реакторная установка БН-350 (с 1999 года - в режиме вывода из эксплуатации).

Предусмотрены три этапа вывода из эксплуатации РУ БН-350, включая частичный или полный демонтаж оборудования, зданий, сооружений, захоронение радиоактивных отходов и реабилитацию территории. Сейчас выполняются мероприятия по первому этапу - обращению с отработавшим ядерным топливом, обращению с жидкометаллическим теплоносителем, жидкими и твердыми радиоактивными отходами реактора БН-350. Безусловно, мы рассматриваем опыт коллег из стран СНГ для решения этих задач", - отметил генеральный директор ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев.


Работа экспертных групп Базовой организацией государств-участников СНГ ведется на постоянной основе.

Напомним, в прошлом году прокуроры предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов в Мангистауской области.
 
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Теги:радиоактивные отходыликвидация

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05.04.2023, 08:39 5736

Министерство экологии назвало экологическую обстановку в Атырау критической

В регионе уже третий день тушат возгорание камыша, кроме того, на двух предприятиях произошли внештатные ситуации
Министерство экологии назвало экологическую обстановку в Атырау критической
Фото: скриншот из видео @manarbek93
Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области уже третий день ведется борьба с возгоранием камыша. Кроме того, на двух крупных промышленных предприятиях произошли внештатные ситуации. Министерство экологии и природных ресурсов РК назвало экологическую обстановку в Атырау критической.

3 апреля произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, в том числе горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl). Это все, вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра, создали критическую экологическую обстановку", - сообщили в Министерстве экологии.


По данным ведомства, "на АНПЗ в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2, что вызвало задымление печи УЗК (Узел замедленного коксования). Начало задымления - 10.32, окончание задымления - 10.47".

Вместе с тем, на интегрированном газохимическом комплексе по производству полипропилена (ИГХК) ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl) в 10.59 в связи с коротким замыканием на воздушной линии 220 кВ Л-2025 АО "KEGOC" произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО "KUS", что привело к нестабильной работе электрических приемников на ИГХК и произведению сброса давления на факел", - проинформировали в Минэкологии.



Отмечается, что на данный момент ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий в органах прокуратуры. Обстоятельства по двум фактам будут устанавливаться.

Вместе с тем, отмечаем, что экологические показатели предприятий, особенно АНПЗ, являются устойчиво неудовлетворительными. Так, систематически фиксируются нарушения экологического законодательства и сжигание газа на факелах. В прошлом году, за систематические нарушения Департаментом экологии по Атырауской области были направлены материалы в суд по приостановлению экологического разрешения АНПЗ. В этом году качественных улучшений мы не увидели. В связи с этим, предприятия должны взять вопрос улучшения своих экологических показателей на контроль и привести все в соответствие в кратчайшие сроки. По данному вопросу Министерством будет направлено письмо материнской компании АНПЗ и KPI - KazMunayGas совместно с Самұрық Қазына Өндеу", - подчеркнули в министерстве.


Ранее сообщалось, что из-за смога школьников и студентов в Атырау перевели на "дистанционку".
 
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Теги:АтырауМинэкологииэкологи
04.04.2023, 16:10 14916

Пакеты выросли как грибы: замусоренную степь показал в соцсетях известный блогер   

Разбросанный по степи мусор является следствием безразличного отношения не только чиновников, но и нашего общества к окружающей среде, считает общественник
Актау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев показал на видео заваленную мусором степь в Мангистауской области.

Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды. Близ села расположен мусорный полигон, куда сбрасывается и сортируется бытовые отходы целого города Актау, так же самого густонаселенного района Мангистауской области (Мунайлинский район)", - пишет блогер.




По его словам, весь разбросанный по степи мусор, является следствием безразличного отношения не только чиновников, но и нашего общества к окружающей среде.

Ведь подобного ужаса можно было бы избежать, если общественность была заинтересована и задавала бы правильные вопросы, куда девается весь бытовой мусор? Почему мусорный полигон не огорожен стеной? Почему не соблюдаются элементарные экологические нормы и требования? Почему на нашей с вами земле, на огромных территориях как грибы выросли целлофановые пакеты? Что с нами не так?", - задается вопросами общественник.




В комментариях люди пишут об эгоизме и равнодушии.

Проблема человечества, люди не думают о природе, только о себе -Эгоизм, последствия- изменение климата, природные катаклизмы. Коррупция - бич!";


Патриотизм" во всей своей красе";


Люди, что же вы делаете с планетой, ужасно осознавать какой вред от человека , не от животных именно от людей , но все же можно исправить , сколько безработных и кто хотел бы заработать можно организовать сбор мусора";


Печально. Но даже рядом с домами у мусорных контейнеров заметно, что люди безобразно относятся ко всему, что вне их дома. То, как выбросили мусор, уже беда! Начинайте сортировать мусор уже дома! Установите по всему городу сортировочные контейнеры! Люди ленивые, не желают отвозить куда-то мусор. Покупайте эко пакеты. Или хотя бы, как минимум используйте многоразово один пакет", - пишут пользователи.


Ранее сообщалось, что ущелье Кок-лай-сай возле Алматы заваливают мусором. Свалка образуется жителями садоводческих товариществ.

В мусорную свалку также превращается поселок в Алматинской области.

За организацию стихийных свалок под Астаной оштрафованы строительные компании.

В Карагандинской области из-за выброшенных на свалку синтетических мешков со свеклой погибли лошади. Животные съели свеклу вместе с мешками.
 
03.04.2023, 18:50 23611

На АНПЗ объяснили причину выбросов черного дыма в атмосферу   

Произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования
Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования (УЗК), сообщили в пресс-службе ТОО "Атырауский НПЗ".

Вследствие этого в 10.32 началось кратковременное задымление. К 10.47 задымление было полностью локализовано. Параллельно в 10.40 и 11.10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK", что привело к отключению части динамического оборудования технологических установок ПАУ, ПГП с последующим их перезапуском", - добавили на предприятии.


Ранее в соцсетях появились видео, на которых заснят черный дым из факельного устройства предприятия.

 
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Теги:АНПЗдымпричина
03.04.2023, 12:55 27486

Смог в Атырау: школьников и студентов перевели на удаленку  Дополнено

В 30 километрах от города горит камыш
Смог в Атырау: школьников и студентов перевели на удаленку
Фото: facebook/акимат Атырауской области
Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьники и студенты Атырау сегодня учатся в дистанционном формате из-за накрывшего город смога, сообщили в акимате Атырауской области.

В связи с появлением смога и запаха от возгорания камыша в 30 километрах от села Дамбы, на территории ГПР "Акжайык", сегодня, 03.04.2023, все школьники и студенты города Атырау будут проходить обучение в дистанционном режиме. Дополнительная информация будет сообщена позже", - заявили в ведомстве.



В областном департаменте по ЧС сообщили, что 2 апреля 2023 года в 09.12 в в 30 километрах от села Дамбы, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык", произошло возгорание камыша. Площадь горения составила 85 гектаров.

instagram/atyrau_tjd

В настоящее время тушение пожара продолжается. В ликвидации возгорания задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области; 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ак Жайык".

Тушение тростника усложняется сильными порывами ветра и заболоченной местностью. Угрозы распространения огня в населенные пункты нет.

Напомним, ранее жители Экибастуза пожаловались на накрывший город черный дым, из-за которого дома и автомобили были в копоти и золе. На ТЭЦ это объяснили сжиганием угольной пыли.
 
31.03.2023, 10:52 49526

В Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев

Основная часть деревьев будет высажена в развивающихся Алатауском и Наурызбайском районах
В Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев
Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начинается весенний сезон посадки деревьев лиственных и хвойных пород, планируется высадить более 10 тысяч саженцев, в том числе и в рамках акции "Зеленый двор", рассказали в акимате южной столицы.

По информации ведомства, в первой декаде апреля (1-2 и 8-9) горожанам раздадут 2638 саженцев вяза, катальпы, ясеня и березы. Посадочные работы продлятся до конца мая.

Основная часть деревьев будет высажена в развивающихся Алатауском и Наурызбайском районах, где пока мало зелени.

Осенью работы по озеленению города продолжатся. Городские власти ожидают, что в осенний сезон -2023 будет высажено свыше 300 тысяч деревьев", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Алматы ради возведения очередного ЖК в Алматы под снос пошли сотни многолетних деревьев. Также сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы.

В микрорайоне Нурлытау без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
 
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Теги:ДеревьяАлматы
30.03.2023, 18:14 57601

Из алматинских предгорий снова вывозят чернозем   

По факту ведется расследование
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из алматинских предгорий, где находятся бывшие яблоневые сады, продолжают вывозить чернозем.

О вывозе земли с территории яблоневых садов рассказали в Instagram-паблике kris_p_almaty жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района.


В Наурызбайском районе продолжают массово вывозить чернозем. Благодаря оперативным действиям экополиции была пресечена деятельность группы лиц, которая вывозила чернозем на технике МЧС, прикрываясь якобы задачей акимата по озеленению", - сообщили очевидцы.


Ситуацию прокомментировали в акимате Алматы. По их данным, земельный участок находится в частном владении.

Сотрудниками природоохранной полиции района совместно с отделом экологии пресечена деятельность преступников. Данный вопрос находится на контроле специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, прокуратуры района и акимата", - сообщили в ведомстве.


Там напомнили, что за указанные действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 337 КоАП РК "Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам".

Ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады, а также незаконно сваливать мусор и похищать плодородный слой земли.

Так, на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады. Строительство было приостановлено.
 
30.03.2023, 09:47 63021

Казахстан требует от NCOC $5,1 млрд - СМИ

Власти Казахстана обвиняют NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выдвинуло North Caspian Operating Company обвинение в хранении слишком большого количества серы на объекте.

Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге (5,1 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минэкологии РК.

Ведомство обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.

Ранее в этом месяце оператор заявил, что управляет "производством и хранением серы ответственно и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в соответствии с применимыми стандартами и передовой практикой".
 
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Теги:КашаганэкологияНарушенияИскNCOC
29.03.2023, 19:43 64611

Черный дым в Экибастузе: проведены замеры

В настоящее время проводится работа по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО "Экибастузтеплоэнерго"
Черный дым в Экибастузе: проведены замеры
Фото: Instagram/akimatridder
Экибастуз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе находятся 2 стационарных поста наблюдений РГП "Казгидромет". По состоянию на 29 марта пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха № 1, находящийся по адресу улица Машхура Жусупа, 118/1, не зафиксировал превышений ПДК, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.

Для более детальной проверки сотрудники департамента провели замеры качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Результаты замеров выявили превышение по оксиду углерода 6,3 мг/м3 (ПДК 5,0), оксиду азота 0,527 мг/м3 (ПДК 0,5), пыли 0,638 мг/м3 (ПДК 0,5).

В настоящее время проводится работа по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее жители Экибастуза пожаловались на идущий с ТЭЦ грязный черный дым, из-за которого в городе трудно дышать, а все окна и полы в копоти и золе.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Павлодарской области оштрафовал ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на 27,6 млн тенге.
 
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Теги:Экибастуззамердым

 

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