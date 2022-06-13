В Актау гибнут деревья

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для маркировки (мечения) рогов сайгаков будет обеспечивать Комитет лесного хозяйства.
Маркировка включает изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для идентификации рогов сайгаков.
Согласно правилам маркировать будут все рога сайгаков за исключением перемещаемых через территорию республики в таможенном режиме, а также рогов, полученных путем незаконного приобретения или изъятия из среды обитания сайгаков.
Изделие для маркировки (мечения) рогов сайгаков (QR-код) изготавливается единой информационной системой для идентификации, учета рогов сайгаков (ИС) на основании зарегистрированных в ней данных и распечатывается на самоклеящейся бумаге оператором ведомства.
QR-код состоит из белой рамки размером 30 мм х 30 мм, четырех черных квадратов по углам, а также горизонтальных и вертикальных компонентов.
QR-код выдается субъектам госмонополии, осуществляющим торговлю рогами сайгаков, на основании поданного ими заявления.
Субъект государственной монополии, желающий вывезти рога сайгаков за пределы РК, обращается с заявлением на получение разрешения на экспорт и/либо реэкспорт с территории республики дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Разрешение выдается административным органом согласно правилам выдачи разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Индивидуальный учетный номер (ИД) изделия указывается в разрешении", - сообщается в тексте правил.
QR-код наклеивается специалистом субъекта государственной монополии внутрь каждого вакуумного пакета, содержащего рог сайгака, способом, обеспечивающим его визуальный осмотр и исключающим повторное использование.
Изделия содержат следующую информацию: индивидуальный учетный номер рога (ИД), код источника рога, популяцию сайгака, дату (получения, изъятия, приобретения рога), номер и дату ветеринарно-санитарной экспертизы рога, номер изделия, дату выдачи изделия.
Полный текст правил размещен на сайте "Открытые НПА"
и доступен для публичного обсуждения до 16 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят
охрану сайгаков, в частности в ЗКО создадут
особо охраняемые природные территории для этих животных.
Изменения связаны с частыми случаями браконьерства. Так, в декабре прошлого года ДКНБ Кызылординской области задержало
браконьеров, уничтоживших 1174 особи сайги ради рогов. У преступников изъяли 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов.