В Актау гибнут деревья

АКТАУ. 12 ИЮНЯ - Жители Актау негодуют из-за отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году поливать, видимо, и не собираются. Ни одной поливочной машины так и не было за все время. С начала сезона деревья поливали лишь из шланга из подвалов, и то только перед домами. А большая территория с насаждениями за домами не поливалась вообще ни разу. Они просто засыхают заживо", - говорят горожане, сообщает lada.kz .

По словам местных жителей, номер горячей линии, куда они могли бы обратиться, вне зоны действия сети.

Кроме того что нет полива, также не проводится борьба с жуками-короедами. Большая часть карагачей в 12-м микрорайоне города существенно пострадала от насекомых.

Помимо того что они высыхают, так их еще и беспощадно пожирают короеды, прогрызая в стволе ходы толщиной с палец. С деревьев сыплется стружка. Без обработки их так полностью сожрут по всему городу. Это все серьезно", - добавили жители 12-го микрорайона.

Жители 5-го микрорайона Актау уже обратились к прессе по поводу отсутствия необходимых мер по уходу за деревьями в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

Отмечается, что на озеленение города в этом году было выделено 748 млн тенге.