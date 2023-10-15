В Актюбинской области посадят 35 тысяч кустов саксаула, чтобы защитить аул от песка

Отлов и убой сайги будет идти до конца ноября 2023 года

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Уральск. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ЗКО готовят массовое убийство сайгаков по спущенному в регион Министерством экологии плану отлова и убоя на два месяца, - В ЗКО готовят массовое убийство сайгаков по спущенному в регион Министерством экологии плану отлова и убоя на два месяца, сообщает "Уральская неделя".





Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахимжанов сообщил, что отстрел животных был исключен, так как на мясокомбинатах нет аппаратуры по извлечению свинцовой дроби. Перевозить животных живыми в убойные пункты невозможно - из-за стресса сайгаки могут погибнуть при транспортировке, поэтому принято решение ловить их, убивать и освежевывать в степи.





Загонять животных в расставленные загоны из сетки будут на мотоциклах. Площадь сетки, после того как там окажутся животные, ловчие будут уменьшать. В течение 5-6 часов сайга будет находиться внутри загона. И когда животные успокоятся после бега, ловчие будут их ловить и резать", - сообщил Нурлан Рахимжанов.





Непригодные к употреблению останки животных планируется утилизировать прямо в степи.





Оператором по изъятию сайги в ЗКО определено РГП "Охотзоопром". Будут сформированы две бригады по 20 человек По предварительным расчетам, за каждую голову сайги убойщики получат 4200 тенге из республиканского бюджета. Отлов сайги будет производиться под руководством инспекторов "Охотзоопрома".





Охота на это животное по-прежнему законодательно запрещена. Изъятие сайги возможно только под строгим контролем наших инспекторов", - отметил Нурлан Рахимжанов.





По словам замруководителя управления сельского хозяйства Рустемв Зулкашевв, изъявили желание принимать туши сайгаков для переработки мяса два мясокомбината. Первый мясокомбинат за смену разделывает 600 туш животных, на время изъятия сайги здесь готовы работать в две смены. Второй мясокомбинат в смену сможет принять 300 голов сайги, холодильное оборудование здесь рассчитано на 400 тонн.





Мясоперерабатывающий комплекс ТОО "Кублей" в сутки может принимать до 1000 голов скота. Но у предприятия нет ГОСТов для изготовления консервов из мяса диких животных, поэтому "Кублей" не подало заявку на участие в проекте по изъятию сайги", - пояснил Зулкашев.





Мясокомбинаты будут закупать туши животных ориентировочно по 315 тенге за килограмм. Поставлять сайгачье мясо на рынки будут сами мясокомбинаты - по 1000-1200 тенге за килограмм.





Что касается рогов, то экспорт дериватов в Казахстане запрещен.





Переработка рогов сайгаков в Казахстане также не налажена. Предварительно Министерством экологии принято решение складировать рога убитых сайгаков в ЗКО. Сейчас идет подготовка мест хранения для дериватов. "Охотзоопром" будут нести ответственность за рога при их изъятии сайги - маркировать их, сдавать на хранение", - рассказал замруководителя управления сельского хозяйства.





Деньги от реализации мяса мясокомбинаты будут перечислять на счета РГП "Охотзоопром". Пока судьба этих денег не решена.





Изъятие сайги будет идти до конца ноября 2023 года. В декабре у сайгаков начнется гон, охотиться на них уже нельзя.





Напомним , в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили , что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.





Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.





В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.



