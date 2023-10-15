14.10.2023, 18:56 7466
В Актюбинской области посадят 35 тысяч кустов саксаула, чтобы защитить аул от песка
Песок уже подступает к домам жителей села Жылтыр
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Актобе. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Асхат Шахаров в Шалкарском районе встретился с жителями села Жылтыр, к домам которых подступают пески, сообщает пресс-служба областного акимата.
По словам акима района Жанболата Жидеханова, чтобы замедлить миграцию песка, в 2016 году в восточной части аула была создана зеленая зона площадью 20 га. В этом году восстановлен забор протяженностью в километр на въезде, посажено 550 деревьев, решена проблема с поливом растений. Выкопано два колодца.
Весной 2024 года планируется посадить 35 тысяч корней саксаула, их привезут из питомника, расположенного в этом же районе.
Аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу, контролировать рост саженцев, обеспечив полный уход за ними.
Напомним, в Туркестанской области до 2025 года на площади 110 210 га планируется высадить 170 млн саженцев саксаула, а в городах и населенных пунктах на 1149 га - 1 млн 81 тысячу деревьев.
новости по теме
13.10.2023, 09:42 21691
В Атырауской области компанию оштрафовали на 923 миллиона тенге за хранение опасных отходов
C 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов
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Атырау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию оштрафовали на 923 миллиона тенге за хранение опасных отходов.
Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области установлено, что ТОО "Жылыой Болашак" без разрешительных документов осуществляло деятельность по накоплению нефтешламов. C 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов, отнесенных к опасным отходам. По данному факту на ТОО "Жылыой Болашак" судом наложен административный штраф в размере 923 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу", - проинформировали в прокуратуре Атырауской области.
Ранее сообщалось, что ТОО "Тенгизшевройл" оштрафовано на 2,8 млрд тенге.
09.10.2023, 12:52 53221
В районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть
Фото: ru.wikipedia.org
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Актобе. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе уникальной горной гряды Актолагай, где находятся знаменитые меловые горы, собираются проводить разведку нефти.
Искать нефть в 11 километрах от природного заповедника собирается компания West Precaspian Company, пишет газета "Диапазон".
Знаменитую горную гряду Актолагай в Байганинском районе называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время, сообщает издание.
По его данным, местные экологи выдали разрешение на разведку и утверждают, что вреда уникальному природному заповеднику нанесено не будет.
При выдаче разрешений были исключены территории Актолагай. От границ Актолагай дополнительно исключены 11 км. Пока там будут разведывательные работы, будут поиски", - рассказал заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.
Чиновник утверждает, что поисковые работы будут вестись не при помощи взрывов, а методом вибрации, и это якобы не повредит природе.
Полагаем, что не будет никаких воздействий. Подземные воды не пострадают. Если будет какое-то влияние, то компетентные органы в любом случае вмешаются", - утверждает Уснадин.
Между тем в 2006 году Актолагай вошел в список объектов природно-заповедного фонда республиканского значения. Границ и паспорта у него нет. Когда проработают этот вопрос, пока неизвестно.
Ранее казахстанский сенатор выразил обеспокоенность продажей уникальных каменных шаров из долины Торыш в Мангистауской области.
Летом Казнет также возмутил ролик, на котором мужчина выбивает отверткой на скале в ущелье Ыбыкты Сай какое-то слово. Позже в акимате рассказали, что вандал - директор городского дома культуры казахского общества слепых. После скандала чиновник уволился.
03.10.2023, 19:37 85286
Массовое убийство: 226 тысяч сайгаков отправит на мясо филиал РГП "Охотзоопром" в ЗКО
Фото: Depositphotos
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Уральск. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ЗКО готовят массовое убийство сайгаков по спущенному в регион Министерством экологии плану отлова и убоя на два месяца, сообщает "Уральская неделя".
Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахимжанов сообщил, что отстрел животных был исключен, так как на мясокомбинатах нет аппаратуры по извлечению свинцовой дроби. Перевозить животных живыми в убойные пункты невозможно - из-за стресса сайгаки могут погибнуть при транспортировке, поэтому принято решение ловить их, убивать и освежевывать в степи.
Загонять животных в расставленные загоны из сетки будут на мотоциклах. Площадь сетки, после того как там окажутся животные, ловчие будут уменьшать. В течение 5-6 часов сайга будет находиться внутри загона. И когда животные успокоятся после бега, ловчие будут их ловить и резать", - сообщил Нурлан Рахимжанов.
Непригодные к употреблению останки животных планируется утилизировать прямо в степи.
Оператором по изъятию сайги в ЗКО определено РГП "Охотзоопром". Будут сформированы две бригады по 20 человек По предварительным расчетам, за каждую голову сайги убойщики получат 4200 тенге из республиканского бюджета. Отлов сайги будет производиться под руководством инспекторов "Охотзоопрома".
Охота на это животное по-прежнему законодательно запрещена. Изъятие сайги возможно только под строгим контролем наших инспекторов", - отметил Нурлан Рахимжанов.
По словам замруководителя управления сельского хозяйства Рустемв Зулкашевв, изъявили желание принимать туши сайгаков для переработки мяса два мясокомбината. Первый мясокомбинат за смену разделывает 600 туш животных, на время изъятия сайги здесь готовы работать в две смены. Второй мясокомбинат в смену сможет принять 300 голов сайги, холодильное оборудование здесь рассчитано на 400 тонн.
Мясоперерабатывающий комплекс ТОО "Кублей" в сутки может принимать до 1000 голов скота. Но у предприятия нет ГОСТов для изготовления консервов из мяса диких животных, поэтому "Кублей" не подало заявку на участие в проекте по изъятию сайги", - пояснил Зулкашев.
Мясокомбинаты будут закупать туши животных ориентировочно по 315 тенге за килограмм. Поставлять сайгачье мясо на рынки будут сами мясокомбинаты - по 1000-1200 тенге за килограмм.
Что касается рогов, то экспорт дериватов в Казахстане запрещен.
Переработка рогов сайгаков в Казахстане также не налажена. Предварительно Министерством экологии принято решение складировать рога убитых сайгаков в ЗКО. Сейчас идет подготовка мест хранения для дериватов. "Охотзоопром" будут нести ответственность за рога при их изъятии сайги - маркировать их, сдавать на хранение", - рассказал замруководителя управления сельского хозяйства.
Деньги от реализации мяса мясокомбинаты будут перечислять на счета РГП "Охотзоопром". Пока судьба этих денег не решена.
Изъятие сайги будет идти до конца ноября 2023 года. В декабре у сайгаков начнется гон, охотиться на них уже нельзя.
Напомним, в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
29.09.2023, 17:51 114191
Минэкологии: Алматы - один из лидеров по вредным выбросам в атмосферу
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы является одним из лидирующих регионов по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, заявил сегодня на встрече с общественностью города министр экологии Ерлан Нысанбаев.
Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по стране за 2022 год в атмосферу составил порядка 2 314,8 тысячи тонн, что на 4% ниже аналогичного периода 2021 года. Тогда как за 6 месяцев этого года фактические выбросы предприятий на 6% превысили показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщил на встрече Насынбаев.
Министр напомнил, что для решения экологических вопросов реализуются региональные дорожные карты.
В Алматы предусмотрено 21 мероприятие. В их числе: модернизация по переводу на газ ТЭЦ Алматинского энергокомплекса к 2026 году.
Реализация данных проектов позволит сократить выбросы на ТЭЦ-2 на 94%, с 38 до 2,7 тысячи тонн, на ТЭЦ-3 - на 83%, с 12 до 2,0 тысяч тонн", - подчеркнул глава ведомства.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. Читать:
29.09.2023, 13:49 116216
Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана
Также большая угроза нависла над степным орлом
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась III Международная научно-практическая конференция "Орлы Палеарктики: изучение и охрана". Более 140 исследователей из 30 стран обсуждали современные проблемы изучения и сохранения пернатых хищников Палеарктики, обширного региона, к которому относится и Казахстан.
Конференция прошла по инициативе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN).
Одним из приоритетных видов в программах Российской сети изучения и охраны пернатых хищников является сокол-балобан. Мы занимаемся изучением балобана еще с начала 90-х годов в России, до организации RRRCN. В Казахстане наша работа по изучению и мониторингу началась с 2003 года. Тотальное сокращение вида произошло уже к 2014 году. На данное время мы можем сказать, что Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана. К примеру, самая крупная популяция на казахстанском Устюрте с 1600 пар в начале 2000 г. сократилась сегодня до 200-300 пар. Основная угроза на территории России и Казахстана - нелегальный отлов птиц. По нашим оценкам, ежегодно из наших стран вывозилось около 2-3 тысяч балобанов, с каждым годом эта цифра уменьшается, браконьеры переключаются на кречета, потому что ресурс балобана исчерпан", - рассказал идейный вдохновитель конференции и один из создателей RRRCN Игорь Карякин,.
Также большая угроза нависла над степным орлом. Этот вид фактически исчез на территории Европы. Если степной орел исчезнет и в Казахстане, то у вида не останется шансов на выживание. Крупным пернатым хищникам угрожают не только браконьеры. Большой ущерб их популяциям наносит энергетический сектор.
Основной причиной, вызывающей гибель птиц на ВЛЭ, является поражение электрическим током при контактах с наиболее часто используемыми изоляторами опор ВЛЭ средней мощности (6-10 кВт.), не обустроенными птицезащитными устройствами (ПЗУ)", - рассказал руководитель казахстанского общественного фонда "Центр изучения и сохранения биоразнообразия" Нурлан Онгарбаев.
26.09.2023, 10:05 140686
В перечень животных, подлежащих регулированию, включили сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Внесены изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 258 "Об утверждении перечней видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность, видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности".
Согласно документу, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию, включены:
- Волк
- Шакал
- Сайгак
- Ворон
- Большой баклан
- Змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).
Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
25.09.2023, 13:25 150091
Массовая гибель кефали произошла в Атырауской области
Фото: Комитет рыбного хозяйства
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Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области в местности Севрюжья коса зафиксирована массовая гибель рыбы, сообщает Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Гибель рыбы обнаружили 18 сентября 2023 года при проведении рейдовых мероприятий сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции. Они оповестили местные исполнительные органы, рыбохозяйственные научные организации, ветеринарную службу области, департаменты экологии и полиции и природоохранную прокуратуру.
19 сентября текущего года сотрудники инспекции выехали для проверки информации. По прибытии на место факт гибели рыбы подтвердился. Погибла рыба одного вида - кефаль", - сообщается в информации.
Специалисты департамента экологии Атырауской области отобрали пробы почвы с составлением соответствующего акта. Однако из-за сильного разложения произвести отбор проб для лабораторных исследований не удалось.
Всю погибшую рыбу общим весом 1380 килограммов собрали для дальнейшей утилизации.
По предварительным данным, гибель рыбы произошла в результате сгонно-нагонных явлений в Каспийском море, в результате которых вода уходит на значительные расстояния от берега вглубь моря", - пояснили в комитете.
Там отметили, что на Каспийском море периодически наблюдаются сгонные явления, когда вода отступает на несколько десятков километров от берега (от 5 до 25 км) и рыба остается в углублении с небольшим объемом воды. Аналогичный факт был зафиксирован на Каспийском море в сентябре 2022 года.
Напомним, в июле мертвую рыбу обнаружили на берегу реки в Алматинской области. Местные жители считают, что рыба погибла из-за нехватки воды.
25.09.2023, 11:10 147806
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам весеннего авиаучета этого года в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн.
Наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысяч особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысяч животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года, с учетом весеннего окота, общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных", - сообщает energyprom.kz.
Отмечается, что рост популяции редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.
Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия", - подчеркнули аналитики.
Кроме того, Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам.
Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии", - сообщили аналитики.
По их данным, основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспекторы территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.
Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т.д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.
Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?