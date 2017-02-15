В Алматы завершен первый этап реконструкции загородного канализационного коллектора

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Первый этап масштабной реконструкции загородного канализационного коллектора, являющегося стратегической частью общегородской канализации Алматы, завершен в полном объеме, сообщили в городском Управлении энергетики и коммунального хозяйства.

Уникальные строительно-монтажные работы на одной из трех веток коллектора проведены в рекордно короткие сроки. За менее чем 5 месяцев строители демонтировали 2 километра железобетонных лотков, прослуживших более 45 лет, заменив их на глубине 7 метров современными трубопроводами, передает Kazakhstan Today.

В отличие от эксплуатируемых с 1971 года старых канализационных конструкций, срок службы новых 2-метровых в диаметре пластиковых труб, армированных стекловолокном, составляет порядка 70 лет. Длительность эксплуатационного периода установленных на алматинском коллекторе труб, выпускаемых в Казахстане заводом по производству стеклопластиковых труб и фасонных изделий ТОО "Amitech Astana", определила, оценивая его качество, одна из профильных датских компаний, отметили в управлении.

Пропускная способность спроектированного ПК "Институт Казгипроводхоз" реконструируемого участка коллектора составляет 5,49 кубометров в секунду.

Для модернизации стратегически важного объекта ЖКХ Алматы на первом этапе было выделено 946 млн тенге из городского бюджета. На сегодняшний день подобные расходы способно нести только государство, добавили в ведомстве.

Система водоотведения Алматы является крупнейшей в стране. В среднем в сутки 380 тыс. кубометров городских стоков проходят полную механическую и биологическую очистку на городской станции аэрации, с последующим отведением очищенной воды в накопитель "Сорбулак" и ПКС "Сорбулак", где она частично используется для орошения технических культур.

Один из важнейших участков этой системы - состоящий из трех самостоятельных веток загородный коллектор, через который тысячи кубов городских стоков попадают в очистные сооружения для дальнейшей переработки.

В управлении резюмировали, что модернизация системы канализационных очистных сооружений сточных вод Алматы, с внедрением в данный процесс энергосберегающих технологий, продолжается. В настоящее время ведутся работы по оценке состояния загородных канализационных коллекторов, а также готовится проектно-сметная документация на реконструкцию остальных его сегментов. Это необходимо для повышения надежности системы водоотведения мегаполиса.

Просмотров: 4056