В Алматинской области разрешили вырубить более 1,5 тыс. деревьев

Талдыкорган. 30 ноября. Kazakhstan Today - Акимат Илийского района Алматинской области выдал разрешение на снос 1649 деревьев на месте строительства Большой алматинской кольцевой дороги (БАКАД), передает Kazakhstan Today.

Срок действия разрешения до 28 ноября 2021 года. Всего будет вырублено 1649 деревьев и кустарников", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Илийского района.

Отмечается, что вместо спиленных зеленых насаждений посадят 8245 саженцев.

Место планируемой компенсационной посадки (1 к 5) - вдоль строительного участка автомобильных дорог", - уточнили в ведомстве.

Известно, что разрешение на спил получило АО "Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тиджарет".

Компенсационная посадка деревьев должна быть проведена до 19 ноября 2024 года.





Между тем пользователи соцсетей обеспокоены вырубкой деревьев.





По словам очевидцев, по трассе в поселок Чапаево Илийского района Алматинской области, за селом Жопек батыр в сторону села Комсомол, ночью вырубили более 150 деревьев.





Готовые дрова вывозят по ночам", - добавил автор поста .





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