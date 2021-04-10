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В Алматинской области сокращено количество мусорных полигонов

09.04.2021 5779
ТАЛДЫКОРГАН. 9 АПРЕЛЯ - В Алматинской области общий объем накопленных твердых бытовых отходов (ТБО) составляет 9 миллионов тонн. Ежегодно на территории области аккумулируется более 1 миллиона тонн ТБО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день министром экологии, геологии и природных ресурсов РК и главой региона Амандыком Баталовым утверждена "Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Алматинской области". Она состоит из 5 направлений и 8 пунктов, согласованных с заинтересованными государственными учреждениями и общественностью, сообщает "Jetisy media". 
 

В дорожную карту по комплексному решению экологических проблем включены следующие направления: снижение выбросов теплоэнерговырабатывающими предприятиями на угле; снижение выбросов домами частного сектора на угле; озеленение; сфера управления отходами; регулирование водными ресурсами", - пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии области Батыржан Аденов. 

 
Отметим, что в 2020 году в регионе сокращено 41 место хранения и захоронения ТБО. Ликвидировано 309 несанкционированных свалок. 
 
В целях планомерной и эффективной работы по улучшению экологического состояния области разработано технико-экономическое основание проекта "Региональная система управления отходами Алматинской области".
 
Реализация проекта позволит открыть 500 новых рабочих мест, а к 2025 году охват населения организованным вывозом ТБО достигнет 100%. Также планируется довести извлечение вторичных материалов до 30%, что к 2025 году позволит добиться 90% утилизации отходов и сократить количество полигонов до 16. 
 
На территории области имеется 313 мест хранения и захоронения ТБО, в том числе 14 полигонов, расположенных в городах и районных центрах. В рамках данного проекта, в области действует 3 мусоросортировочных станции проектной мощностью 330 тысяч тонн, которые расположены, в Талдыкоргане, Панфиловском и Илийском районах. На строительство станций привлечено 540 миллионов тенге инвестиций.
 

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