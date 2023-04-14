В Алматинской области удалось заснять снежных барсов   

Фото: акимат Астаны

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в столице планируется высадить миллион зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев). Из них 500 тысяч будет высажено в городе, еще столько же - в зеленом поясе столицы. Об этом сообщили в акимате Астаны.





Отмечается, что предпочтение будет отдано лиственным деревьям.





На совещании по развитию столицы глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений. В городе стартовали весенняя посадка деревьев и экологический месячник "Жасыл Астана".





К примеру, уже были высажены деревья по проспекту Абылай хана, улице Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и др. Посадка деревьев будет производиться во всех районах города.





Массовое озеленение города позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 миллиона зеленых насаждений", - отметили в акимате.





Кроме того, в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн квадратных метров. Участие в экологическом месячнике "Жасыл Астана" приняли более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др.





Ранее сообщалось, что на левобережье Астаны строительная компания выкопала 95 деревьев.



