В Жетысуской области засняли редкую птицу   

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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О растительном мире" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", сообщает пресс-служба - Глава государства подписал закон "О растительном мире" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", сообщает пресс-служба Акорды





Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.





Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.





Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.





Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.



