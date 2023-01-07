06.01.2023, 19:45 6381
В Жетысуской области засняли редкую птицу
Фото: ГНПП АЛТЫН-ЭМЕЛЬ
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Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Алтын-Емель" на фото и видео засняли крупную хищную птицу кумай.
Как сообщает пресс-служба ГНПП "АЛТЫН-ЭМЕЛЬ", птицу заснял начальник участка Илийского лесничества Дидар Базарбеков на в ходе дежурства 5 января этого года. Птица сидела на горе Большой Калкан.
Снежный гриф, или кумай, или гималайский гриф, гималайский сип (лат. Gyps himalayensis) - вид хищных птиц рода грифы.
Это крупная птица весом от 8 до 12 кг с размахом крыльев до 310 см.
Обитает в высокогорьях (2000-5000 м) Гималаев, Монголии, Саян, Тибета, Хубсугула, Памира, Тянь-Шаня, Джунгарского и Заилийского Алатау. Совершает вертикальные сезонные кочевки, спускаясь зимой ниже. Питается падалью, в основном копытных животных.
По окраске похож на белоголового сипа, подвидом которого ранее считался. Но светлее последнего, светлый воротник не пуховой, а перьевой. Молодые птицы более емные.
Гнездится поодиночке или группами до 6 пар на скалах. В кладке 1 яйцо; гнездовой сезон занимает более 7 мес.
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05.01.2023, 14:18 15931
В Казахстане продлен мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов
Фото: Минэкологии
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2024 года продлен мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Сообщается, что на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков.
В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) правительством РК приняты ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование. Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков, на сегодняшний день их численность достигла до 1,3 млн особей (до окота сайгаков), при их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей.
При этом, усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов. В этой связи, Министерством в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены следующие вопросы:
1) Прогноз развития популяции сайгаков;
2) Уточнение ареала и миграционных путей сайгаков;
3) Изучение кормовой базы сайгаков;
4) Выработка предложении по снижению конкуренции с сельским хозяйством.
В этой связи, на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлен мораторий на использование сайгаков их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года согласно, научного обоснования", - сообщили в министерстве.
Напомним, в прошлом году Минэкологии Казахстана из-за жалоб фермеров на вытоптанные посевы заявило о намерении разрешить охоту на сайгаков, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор министру экологии Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. В декабре в Минэкологии сообщили, что намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года. 4 января текущего года указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов.
02.01.2023, 16:11 35736
Глава государства подписал закон о растительном мире
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О растительном мире" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", сообщает пресс-служба Акорды.
Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.
Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.
Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.
Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.
Напомним, поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.
02.01.2023, 12:27 37001
В лесах ВКО за год высадили более трех миллионов деревьев
На 2023 год запланирована посадка на площади 1537 га с высадкой 7,8 млн штук сеянцев
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Усть-Каменогорск. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В регионе разработан комплексный план увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы, по которому проводятся посадки деревьев.
В 2022 году в государственном лесном фонде 13 лесных хозяйств ВКО согласно плану высажено 3,1 млн штук сеянцев различных древесных пород, сообщает YK-news.kz.
Выполнена посадка лесных культур на площади 669 га при плане 600 га. На 2023 год запланирована посадка на площади 1537 га с высадкой 7,8 млн штук сеянцев различных древесных пород. По результатам лесоустройства возможна будет корректировка плана на 2024 - 2025 годы в связи с уменьшением лесокультурного фонда, так как на некоторых участках произошло естественное заращивание", - сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.
27.12.2022, 13:00 74266
В Алматинской области чиновников оштрафовали за мусорные свалки
Фото: Прокуратура Алматинской области
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По представлению прокуратуры за нарушение экологических требований к административной ответственности привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматинской области.
Стихийные свалки накапливаются в течении длительного времени из-за отсутствия контроля со стороны местных исполнительных органов, что приводит к многочисленным негативным последствиям: загрязнение почвы, атмосферного воздуха, ухудшение санитарной обстановки. Об этом свидетельствуют многочисленные критические публикации в средствах массовых информации и социальных сетях", - заявили в ведомстве.
Посредством геопортала АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" на территории области выявлена 351 стихийная свалка, в частности в Енбекшиказахском районе - 61, Илийском - 91, Карасайском - 56, Талгарском - 33 и в городе Конаеве - 85.
По данным пресс-службы, ликвидировано 247 стихийных свалок, неликвидированными остаются 104.
К административной ответственности по части 3 статьи 344 КоАП РК привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева в виде штрафа по 100 МРП каждый (306 300 тенге)", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Астане обнаружили свалку с медицинскими отходами.
26.12.2022, 16:59 81416
В Астане обнаружили свалку с медицинскими отходами
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе вокзала "Нурлы жол" возле гипермаркета "Метро" выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана.
Сотрудники департамента экологии по городу Астане совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ. В ходе осмотра установлен примерный объем свалки, который составил 50 кубометров", - проинформировали в пресс-службе.
Следственно-оперативной группой департамента полиции зарегистрирован материал в ЕРДР.
Видео с горами медицинских отходов было опубликовано в Сети. Его авторы утверждают, что найденные отходы относятся по опасности к классу "Б".
Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", медицинские отходы класса "Б" - это эпидемиологически опасные медицинские отходы (инфицированные и потенциально инфицированные отходы).
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
25.12.2022, 15:20 90381
В Мангистауской области выявлено множество несанкционированных свалок
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках космомониторинга в Мангистауской области выявлено 108 свалок, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В рамках космомониторинга выявлено 108 свалок, из них ликвидировано 72%, или 67 свалок", - сообщает ведомство.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО, по области только 7 полигонов ТБО из 23 соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
В свою очередь, согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов (700 млн тенге).
Напомним, на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
24.12.2022, 09:25 98341
Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь
Фото: кадр из видео
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Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Птичий грипп выявили у мертвых лебедей, найденных в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан.
Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ "Национальной референтный центр по ветеринарии", дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана", - проинформировали в комитете.
Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцины для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая недопущения контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.
На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная", - заверили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей.
22.12.2022, 13:11 105731
Нет четких результатов - депутат о работе по сохранению популяции каспийского тюленя
Сенатор предложил ряд комплексных решений проблем в данной сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба, информирует пресс-служба сената
Ускорение принятия проекта закона "Об аквакультуре", а также внесения изменений в Водный, Земельный кодексы и другие законы для совершенствования законодательной базы рыбного хозяйства придадут новый импульс развитию отрасли", - сообщил депутат.
Он также предложил ряд комплексных решений проблем в сфере:
- внести точечные поправки в программу развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы с учетом ожидаемого дефицита водных ресурсов;
- активнее заниматься продвижением и субсидированием рыбной продукции глубокой переработки;
- рассмотреть вопрос о реконструкции государственных рыбоводных хозяйств, повышении заработной платы их сотрудников;
- особое внимание уделить оснащению территориальных рыбоохранных органов современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что президент Токаев во время визита в Мангистаускую область подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.
Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.
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