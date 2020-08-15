В Алматы до конца года посадят 250 тыс. деревьев

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - До конца года в Алматы количество деревьев увеличится еще на 250 тысяч. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

В рамках инициированной акимом города акции #JasylAlmaty в весенний период высажено 8 тыс. деревьев и 110 тыс. квадратных метров цветников. В осенний период запланирована посадка порядка 250 тыс. зеленых насаждений, из них 280 тыс. лиственных пород и 8 тыс. хвойных. Общая площадь озеленяемой территории составит 452,6 гектаров, рассказали в акимате Алматы.

Саженцы распределены по географическим, климатическим условиям и составу почвенного покрова. Основная часть посадок будет производиться по принципу город без окраин. Так, в Алатауском районе будет высажено 176,7 тыс. саженцев, Турксибском районе 40 тыс. саженцев, в Наурызбайском районе 5,5 тыс. Основной акцент будет на лиственных - тополя, вяз, клен, каштан, а также фруктовые деревья - яблоня, вишня, абрикос", - рассказала Ливинская.

Определены 20 земельных участков для создания скверов за счет средств инвесторов. Запланировано высадить 35 тыс. деревьев с привлечением бизнес-сообщества.

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