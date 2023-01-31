30.01.2023, 08:32 11591
В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, Астане и ряде других городов 30 января 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Сутки 30 января, ночью 31 января 2023 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует", - говорится в бюллетене состояния воздушного бассейна Алматы.
По данным синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.
На ночь 31 января синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 3-5 мороза.
В Астане метеорологические условия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 12-14 мороза.
Кроме того, по данным Казгидромета, сегодня в Костанае, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Атырау, Актобе, Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
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30.01.2023, 17:01 7696
Провести эксперимент по одомашниванию сайгаков планирует Министерство экологии
Для этих целей планируется изъять 1815 особей сайги
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета намерены создать специализированные питомники для накопления экологических резервов, отработки способов одомашнивания сайгака и введения его в культуру животноводства Казахстана, заявил на брифинге в Министерстве экологии заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.
Такую же работу, по его словам, планирует провести институт зоологии в Алматы.
Он отметил, что речь идет о 1815 особях сайги. Данная квота складывается из заявок научных организаций.
Напомним, ранее ведомство на официальном сайте пояснило меры по научному изъятию сайгаков.
По его информации, институтом зоологии предусмотрена квота на научное изъятие сайгаков в 2023 году, в том числе изъятия в живом виде детенышей сайгаков для дальнейшего их содержания в полувольных условиях и изучения. Ученые намерены исследовать ключевые параметры популяции сайгаков: численность, половозрастную структуру, плодовитость, смертность, прирост и т.д.
Документ Минэкологии размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля текущего года.
Как сообщалось ранее, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
В прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
27.01.2023, 15:07 31511
В новый генплан Алматы внесены жесткие ограничения по застройке предгорий
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершились общественные обсуждения генерального плана города до 2040 года.
Эксперты и жители всех восьми районов города обсудили разделы генплана, в том числе развитие транспортной и социальной инфраструктуры, модернизацию инженерных сетей, а также пути решения проблемы загрязнения воздушного бассейна и меры для улучшения экологической ситуации в целом", - сообщает акимат Алматы.
Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом мирового опыта градостроения для формирования гармоничного мегаполиса, эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы и досуга горожан и гостей города.
Эксперты внесли корректные предложения по разделам генерального плана, касающиеся экологии, общественного транспорта, а также развития инфраструктуры в северном направлении. Специалисты также отметили необходимость защиты гор. Все предложения будут учтены в градостроительном документе.
Касательно вопроса сохранения садов в предгорьях Заилийского Алатау эксперты разъяснили, что в генеральном плане предусмотрено сохранение и увеличение зеленого фонда города и введены жесткие ограничения при застройке предгорий. Все предложения активистов-общественников также зафиксированы и будут переданы разработчикам проектов детальных планировок", - подчеркивается в информации.
Во время общественных обсуждений жители всех восьми районов могли увидеть развитие своих микрорайонов в части строительства инфраструктуры, социальных объектов, инженерных сетей и другое. Их вопросы и предложения в основном касались конкретных участков и не затрагивали основные разделы генерального плана. Тем не менее члены рабочей группы рассмотрят и учтут их комментарии.
В акимате подчеркнули, что все предложения и комментарии, полученные в ходе трехдневных общественных обсуждений от экспертов и горожан, будут учтены при постановке технических задач на разработку мастер-планов полицентров.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
26.01.2023, 15:28 39871
CAIER получит гранты для реабилитации каспийского тюленя
Будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия
Фото: instagram/caspiansealrrc
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Актау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER) получит международные гранты для изучения и реабилитации каспийского тюленя, сообщает пресс-служба Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.
Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Caspian seal RRC), созданный CAIER, выиграл гранты научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и благотворительной организации Rufford Foundation", - проинформировали в пресс-службе .
В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия) будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия, а также продолжит работу по изучению и реабилитации каспийского тюленя.
Образцы воды будут доставлены в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа. Пробы будут проанализированы на содержание тяжелых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей.
26.01.2023, 09:14 42536
Минэкологии намерено дать разрешение на отстрел 1815 сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В четырех областях Казахстана разрешат отстрел сайгаков для научных целей. Соответствующий проект постановления опубликовало Минэкологии.
Согласно документу, из общей популяции планируется изъять 1815 парнокопытных, сообщает телеканал КТК.
Разговоры о необходимости регулировать численность степных антилоп возникли после резкого роста их количества. Фермеры стали жаловаться, что дикие животные вытаптывают поля и пастбища домашнего скота. Однако после долгих обсуждений и возмущения общественности мораторий на отстрел продлили до конца этого года. А новое постановление устанавливает лимит на изъятие только для научных целей.
В частности, в Акмолинской области разрешат отстрел 705 голов, в Карагандинской - 700, в Костанайской - 210 и в Западно-Казахстанской - 200 голов.
Ученые говорят, никакой опасности это изъятие не несет. Изучить животных можно только таким способом.
Это капля в море. А такое количество необходимо для составления выборки. То есть для того, чтобы данные были более точные, то есть судить о состоянии популяции, о его здоровье, морфо-физических параметрах, нужно не одно животное, а несколько. То есть не менее ста. Тогда можно говорить о точности выборки", - сказал научный сотрудник ЗКУ имени М. Утемисова Михаил Шпигельман.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА". Его публичные обсуждения продлятся до 7 февраля текущего года.
Как сообщалось ранее, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
В прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
26.01.2023, 08:41 43121
В Алматы экологи выступают против расширения "Шымбулака"
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы экологи выступают против расширения горнолыжной базы "Шымбулака".
На популярном горнолыжном курорте "Шымбулак" едва справляются с большим потоком посетителей. В новогодние праздники в день базу посещало до 12 тысяч человек. К тому же в последнее время прибавилось количество иностранных туристов. Туроператоры вновь заговорили о строительстве еще одного горнолыжного курорта близ Алматы. Но экологи по-прежнему категорически против, сообщает телеканал КТК.
На "Шымбулаке" проложено 17 трасс общей протяженностью 25 километров. Но их скоро, видимо, будет недостаточно. Об этом говорят цифры: в новогодние праздники только за день курорт посетили 12 тысяч туристов. Такую тенденцию руководители базы объясняют малоснежной зимой в Европе и антироссийскими санкциями.
Зима в этом году в Европе выдалась малоснежная. В России также мало снега. На курортах Красной поляны, в Грузии до сих пор недостаточно снега, и, соответственно, мы фиксируем значительный рост международных туристов. Из годового посещения - 250-270 тысяч международных туристов", - говорит генеральный директор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.
К слову, в 2013 году близ Алматы планировали начать строительство горнолыжного курорта "Кок-Жайляу". Споры вокруг новой базы не утихали больше шести лет. Тогда экоактивисты сумели отстоять Иле-Алатауский заповедник. В 2019 году было решено вернуть территорию урочища в состав национального парка.
У нас же и в Талгаре, и в Иссыке, и в Тургене есть много хороших мест для отдыха. Для этого нужна правильная логистика. Если будет прокинута канатная дорога через весь хребет или пешие тропы, тогда будет меньше давления на курорт "Шымбулак". И не нужно развивать Кок-Жайляу как единственную альтернативу для развития туризма. Десятки тысяч деревьев там растут. Это будет большая экологическая катастрофа. Плюс в котловане находится. Там будет транспорт. Смог будет уже на уровне Кок-Жайляу", - сказал основатель республиканского общественного объединения Kаz Eco Patrol Тимур Елеусизов.
Спустя почти 10 лет любители активного отдыха вновь заговорили о расширении горнолыжной базы. Туроператоры уверяют: в Алматы приезжают гости из России, Китая, Южной Кореи и арабских стран. И обязательным местом для посещения является именно "Шымбулак". Но туристам там уже тесно.
В прошлом сезоне "Шымбулак" посетило больше миллиона человек. Сейчас руководители курорта вместе с европейскими партнерами рассматривают возможность расширения курорта с помощью строительства новых канатных дорог в ущелье Кимасар.
Это полностью строительство горной инфраструктуры, строительство канатной дороги, прокладка электрокабеля, водоснабжения, строительство системы искусственного снижения трасс, соответственно, профилирование трасс. Мы здесь говорим только про реализацию горной инфраструктуры. Строительство коммерческой части не предполагается в этом ущелье", - отметил Ринат Абдрахманов.
Таким образом, руководители курорта планируют в прямом смысле разгрузить "Шымбулак". Но вот когда начнется и во сколько обойдется строительство канатных дорог, пока неясно.
18.01.2023, 10:48 84101
Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду безопасным способом
Весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан
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Токио. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом, а также серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон. Он сделал данное заявление, комментируя сообщения в СМИ, согласно которым весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.
Китай вновь призывает Японию серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. Как передает People's Daily, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
По словам Ван Вэньбиня, на протяжении последних двух лет мировое сообщество серьезно сомневалось в уместности и выступало против одностороннего и ошибочного решения властей Японии по сбросу радиоактивной воды в океан, а также выражало серьезную обеспокоенность последствиями этого шага для морской экологии и общественного здравоохранения, информирует RT.
Как отметил официальный представитель, большинство граждан Японии также выступают против подобного безответственного подхода. В ходе опроса 55% респондентов высказали несогласие с планом по сбросу радиоактивной воды в океан.
К сожалению, Япония по-прежнему не уделяет должного внимания озабоченностям всех сторон", - сказал Ван Вэньбинь, добавив, что Япония не предоставила научных и заслуживающих доверия объяснений, касающихся обоснованности ее плана, точности данных по радиоактивной воде, эффективности системы очистки и потенциального воздействия на окружающую среду.
По словам дипломата, Международное агентство по атомной энергии направило в Японию три технические рабочие группы, однако на данный момент пока не было принято окончательного решения относительно японского предложения. МАГАТЭ обращалось к Японии с неоднократными запросами, стремясь получить разъяснения или давая рекомендации по улучшению плана сброса.
В подобных условиях со стороны Японии опрометчиво и безответственно одобрять план по сбросу воды и продолжать реализацию соответствующего строительного проекта", - сказал Ван Вэньбинь.
Он заявил, что китайская сторона в очередной раз призывает Японию серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. За Японией должно строго наблюдать МАГАТЭ, японская сторона должна защитить морскую экологию, право на здоровье и интересы всех людей, добавил дипломат.
Без одобрения и полноценных консультаций со странами-соседями, другими заинтересованными сторонами и соответствующими международными институтами Япония не должна приступать к сбросу радиоактивной воды в океан", - заключил Ван Вэньбинь.
17.01.2023, 12:09 94616
В Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки
Уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев"
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Караганда. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.
Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".
По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.
Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек Би Айгерим Ержанова.
По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".
Государство не преследует нарушителей, они не получают разрешение на вырубку, им дают разрешение на строительство, а деревья исчезают. И даже разваливаются уголовные дела, которые полиция возбуждает. После того, как наши активисты обращаются в полицию. Все доходит до суда, а там акимат говорит, а это не наши деревья. Покажите бумажку, что они наши. И все, пока полная безнаказанность.", - сказал директор по развитию Карагандинского экомузея Дмитрий Калмыков.
На месте бывшего детского сада должна появиться жилая многоэтажка. По словам активистов, это уже второе покушение на деревья. Первый "зеленый" скандал случился в июне прошлого года. Тогда активисты пересчитали здесь все деревья вместе с представителями застройщика и акимата. Их было 157.
В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.
Ранее сообщалось, что в природном резервате Павлодарской области незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения.
Проблема незаконной вырубки деревьев остается актуальной для Казахстана на протяжении многих лет.
16.01.2023, 17:43 97046
Токаев призвал участников саммита в Абу-Даби к активной реализации "зеленых" проектов
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", в ходе которого призвал всех участников саммита к активной реализации "зеленых" проектов, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за организацию масштабного международного мероприятия, на котором будут обсуждаться актуальные темы глобального уровня.
Президент назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и "зеленого" будущего.
К нашему общему сожалению, в условиях растущей геополитической нестабильности и отсутствия энергетической безопасности тема климатических изменений отошла на второй план. Из-за повышения глобальной температуры урожайность самых важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих более 66% калорий, потребляемых в мире, может существенно снизиться", - заявил глава государства.
Он также отметил, что существует также серьезный риск нехватки пресной воды.
Согласно докладу ООН, к 2050 году из-за изменения климата дефицит питьевой воды грозит затронуть более 5 миллиардов человек. В конечном счете это может подорвать всемирную систему обеспечения продовольствием, а также энергетическую, городскую и экологическую системы. Все это требует срочных и эффективных действий, и не только политических. Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, меры по борьбе с климатическими изменениями не должны осуществляться в ущерб развитию или модернизации - эти процессы должны происходить одновременно.
Мы надеемся, что международное сообщество увеличит свой вклад в финансирование мер борьбы с климатическими изменениями. Вот почему сегодняшняя встреча так важна. Казахстан принял на себя долгосрочные обязательства по достижению углеродной нейтральности. Фактически, наша страна одной из первых ратифицировала Парижское соглашение. Вслед за этим мы сформулировали амбициозную, но продуманную политику, которая направлена на диверсификацию экономики и продвижение возобновляемых источников энергии и устойчивых технологий", - проинформировал президент.
Касым-Жомарт Токаев, отметив, что почти 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается на угле, отдельно остановился на основных мерах, которые обеспечат глубокие структурные изменения промышленности и экономики.
По его словам, новый Экологический кодекс стимулирует промышленные корпорации к масштабному энергетическому переходу.
Полная сумма соответствующих требованиям инвестиций компаний в экологическую модернизацию вычитается из экологических платежей в бюджет. Что касается нормативно-правового регулирования, то в этом году мы завершаем разработку справочника промышленных стандартов - "Наилучшие доступные техники" (НДТ) для всех основных отраслей промышленности. На следующем этапе 50 крупнейших корпораций, на долю которых приходится 80% загрязнения экологии, должны будут перейти на эти стандарты", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Казахстан - первая страна в Центральной Азии, принявшая долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности. Данная стратегия определяет оптимальные пути достижения показателей вклада в борьбу с климатическими изменениями, определяемых на национальном уровне.
Национальная система квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов уже доказала свою эффективность в качестве механизма стимулирования сокращения выбросов и развития технологии энергоэффективности. Наша общая цель - устранить разрыв между национальной и европейской системами торговли выбросами. Все эти меры обеспечат выполнение обязательств Парижского соглашения к 2030 году", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент проинформировал участников саммита о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.
Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этом секторе, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов. В целом, по нашим планам к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 гигаватт возобновляемых энергетических ресурсов", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что еще одним перспективным направлением является "зеленый" водород. Международные эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода.
Глава государства указал на важность использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.
Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана. Мы производим компоненты ядерного топлива внутри страны и имеем соответствующие возможности для дальнейшего продвижения безопасного использования атомной энергии. По нашему мнению, это является весьма перспективной сферой для торговли и инвестиций на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул президент.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев считает, что посадка леса является жизненно важной частью стратегии по смягчению последствий климатических изменений. Он отметил, что Казахстан присоединился к Декларации о лесах и землепользовании, принятой на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26). Кроме того, в стране запущен масштабный проект по посадке двух миллиардов деревьев к 2025 году. В прошлом году было посажено 282 миллиона деревьев, а в этом году планируется посадить еще 410 миллионов.
Президент напомнил, что Казахстан, занимающий седьмое место в мире по производству зерна, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для защиты глобальной продовольственной безопасности.
Мы активно сотрудничаем с Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН по поставке пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте я призываю активно сотрудничать с Исламской организацией по продовольственной безопасности, чтобы помочь развивающим странам обеспечить продовольственную безопасность", - сказал глава государства.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев призвал всех участников саммита к активной реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и объединению усилий в достижении целей устойчивого развития.
Ранее сообщалось, что Токаев выступит на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
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