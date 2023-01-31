В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия  

При обсуждении генплана алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка

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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершились общественные обсуждения генерального плана города до 2040 года.





Эксперты и жители всех восьми районов города обсудили разделы генплана, в том числе развитие транспортной и социальной инфраструктуры, модернизацию инженерных сетей, а также пути решения проблемы загрязнения воздушного бассейна и меры для улучшения экологической ситуации в целом", - сообщает акимат Алматы.





Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом мирового опыта градостроения для формирования гармоничного мегаполиса, эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы и досуга горожан и гостей города.





Эксперты внесли корректные предложения по разделам генерального плана, касающиеся экологии, общественного транспорта, а также развития инфраструктуры в северном направлении. Специалисты также отметили необходимость защиты гор. Все предложения будут учтены в градостроительном документе.





Касательно вопроса сохранения садов в предгорьях Заилийского Алатау эксперты разъяснили, что в генеральном плане предусмотрено сохранение и увеличение зеленого фонда города и введены жесткие ограничения при застройке предгорий. Все предложения активистов-общественников также зафиксированы и будут переданы разработчикам проектов детальных планировок", - подчеркивается в информации.





Во время общественных обсуждений жители всех восьми районов могли увидеть развитие своих микрорайонов в части строительства инфраструктуры, социальных объектов, инженерных сетей и другое. Их вопросы и предложения в основном касались конкретных участков и не затрагивали основные разделы генерального плана. Тем не менее члены рабочей группы рассмотрят и учтут их комментарии.





В акимате подчеркнули, что все предложения и комментарии, полученные в ходе трехдневных общественных обсуждений от экспертов и горожан, будут учтены при постановке технических задач на разработку мастер-планов полицентров.





Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.





При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.



