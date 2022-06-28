В Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта - акимат

АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Среднегодовой уровень содержания мелкодисперсной пыли PM2,5 в Алматы за последние 3 года вырос на 20%, в том числе из-за роста заезжающих автомобилей на 30 тысяч единиц. Об этом говорится в "Основных приоритетах плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.





По информации акимата Алматы, в городе наблюдаются растущие потоки транспорта и заторы. Согласно данным, в городе числится 470 тысяч городского личного транспорта и регистрируется 230 тысяч въезжающих машин.

Содержание диоксида азота NO2 в атмосферном воздухе от транспорта, котельных, ТЭЦ и других предприятий в 2 раза превышает предельную допустимую концентрацию", - отмечается документе.

Согласно плану развития Алматы, "индекс AQI (Индекс качества овздуха) по РМ2,5 (мелкодисперсной пыли) будет сокращен к 2025 году до 83 (удовлетворительное), в 2030 году - до 50 (хорошее). Содержание NO2 будет снижено к 2025 году до 60 мкг/м3, в 2030 году - до 40 мкг/м".





К 2025 году планируется:

100-процентная газификация частных домов в Алматы;

газификация 42 тысяч частных домов в Алматинской области;

перевод дизельных автобусов, коммунальной техники на газ и электротягу;

благоустройство придорожного полотна газонами и другими видами покрытий для снижения пыления, а также увеличение зеленого фонда города;

перевод на природный газ ТЭЦ-2, 1-й этап;

установка пылегазоочистного оборудования на стационарных источниках юридических лиц.

Таким образом, акимат обещает сократить количество выбросов в атмосферу с 127 тысяч тонн до 113 тысяч тонн к 2025 году и до 78 тысяч тонн к 2030 году.





Также среди экологических проблем города отмечаются:





- рост объема отходов. При этом уточняется, что из 430 тысяч тонн твердых бытовых отходов перерабатывается только 17%;

- неравномерность по озеленению;

- состояние деревьев. Из 4 млн деревьев 12% аварийные и ослаблены.





Напомним, согласно результатам экологического мониторинга атмосферного воздуха, Алматы относится к городам с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор.

Проект документа "Основные приоритеты плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" опубликован на сайте АО "Центр развития города Алматы".

Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации. Содержание документа ляжет в основу самого плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года", - рассказали в городском акимате.

Проект состоит из 7 разделов - "Комфортная городская среда", "Устойчивый экономический рост", "Управляемая урбанизация", "Социальная устойчивость и стабильность", "Зеленый Алматы", "Смарт сити", "Безопасный город".

Отмечается, что принять участие в обсуждении может каждый житель города, оставив комментарии к каждому из 7 разделов. Полученные данные будут обработаны и использованы в агрегированном виде при обсуждении и доработке документа.





Документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.