Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматы на 57 улицах начато строительство и реконструкция арычных сетей, передает Kazakhstan Today.

В городе начаты работы по строительству и реконструкции арычных сетей на 57 улицах. Данные меры направлены на улучшение отвода ливневых вод в различных частях города", - сообщили в пресс-службе акима города.

Вместе с тем в акимате отметили, что управлением природных ресурсов и регулирования природопользования (трансформируется в управление зеленой экономики) совместно с районными акиматами произведено обследование и составлен перечень улиц для разработки ПСД на строительство и реконструкцию арычных сетей протяженностью более 400 километров в период до 2021 года.

В целом за последние три года в Алматы построено и реконструировано более 300 километров арычных сетей, проведена реконструкция русел девяти рек. Количество паводкоопасных участков сокращено с 67 до 12. Также завершено берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории на русле реки Каргалы общей протяженностью 7,7 километра. Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1-БАО и Медеу-Шымбулак.

Кроме того, запланировано строительство двух новых селезадерживающих плотин "Аксай" и "Аюсай", завершается реконструкция плотины "Мынжылкы". Проводится берегоукрепление и благоустройство четырех паводкоопасных рек Ерменсай, Керенкулак, Улкен и Киши Карасу, а также русла реки Есентай протяженностью 1,8 километра, сообщили в пресс-службе.

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