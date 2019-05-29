В Алматы открылся семинар по вопросам биосферных резерватов

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 28 мая начал работу Субрегиональный семинар для Центральной Азии по повышению потенциала в сфере Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ), организованный Бюро ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с Казахстанским национальным комитетом МАБ и Секретариат МАБ-ЮНЕСКО, передает Kazakhstan Today.

Программа ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) сочетает в себе практическое применение естественных и социальных наук, экономики и образования для улучшения условий жизни людей и справедливого распределения благ, а также для охраны экосистем. Она поощряет новаторские подходы к экономическому развитию, которые являются социально и культурно приемлемыми, а также экологически устойчивыми. Программа МАБ с ее Всемирной сетью биосферных резерватов (ВСБР) является важным и ценным партнером и инструментом для проведения исследований и экспериментов на местах, накопления знаний об устойчивом развитии и обмена ими на глобальном уровне", - рассказали в оргкомитете семинара.

Работа семинара будет направлена на реализацию Лимского плана действий и внесение вклада в достижение Целей устойчивого развития, активизацию процессов развития программы МАБ и биосферных резерватов, а также наращивание потенциала трех стран Центральной Азии (Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана). Главными задачами мероприятия являются обмен передовым опытом, а также обсуждение имеющихся пробелов в национальной сети биосферных резерватов в Казахстане, улучшение коммуникации по вопросам, касающимся биосферных резерватов, а также выполнение рекомендаций совещания Сети биосферных резерватов Южной и Центральной Азии (SACAM) 2019 года.

Лимский план действий (ЛПД) по биосферным резерватам на 2016-2025 годы был принят на 4-м Всемирном конгрессе биосферных резерватов, состоявшемся в городе Лима, Перу. Этот документ дополняет Стратегию МАБ на 2015-2025 годы и подробно описывает, как МАБ через всемирную сеть биосферных резерватов (ВСБР) будет вносить вклад в достижение повестки дня в области развития на период до 2030 года и целей устойчивого развития (ЦУР). Также, в июне 2017 года на 29-й сессии Совет МАБ принял документ "Процесс совершенствования и повышения качества ВСБР, а также улучшение качества всех членов Всемирной сети". Цель этого нового процесса заключается в обеспечении того, чтобы все биосферные резерваты стали полностью функциональными к 2020 году и представили Совету МАБ доклады о предстоящем периодическом обзоре не позднее 2019 года, если они пожелают остаться в составе ВСБР. Кроме того, в июле 2018 года на 30-й сессии Совета МАБ была представлена Глобальная коммуникационная стратегия и План действий по МАБ, который был разработан в качестве руководства для поддержки всех биосферных резерватов для целенаправленного взаимодействия с заинтересованными сторонами и продвижения к общим коммуникационным целям", - сообщили представители Бюро ЮНЕСКО Алматы.

Субрегиональный семинар для Центральной Азии по вопросам биосферных резерватов пройдет 28-31 мая 2019 в Алматы. В рамах семинара состоится полевой выезд на территорию казахстанского биосферного резервата "Алтын-Эмель", который будет организован 30-31 мая, где участники тренинга смогут на практике рассмотреть некоторые аспекты управления БР и разобрать пути решения наиболее остро стоящих для резервата проблем. Ожидается, что в тренинге примут участие представители национальных комитетов МАБ, руководители биосферных резерватов, представители государственных структур и другие заинтересованные стороны из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

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