В Алматы полицейские выявили факты незаконной добычи чернозема

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Специализированной природоохранной полицией УП Турксибского района совместно уполномоченными органами в ходе профилактической работы по охране окружающей среды, проведенной с участием общественных защитников, выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водители грузовиков приехали в Турксибский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам, сообщает Polisia.kz.

На территории Турксибского района они вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта без разрешительных документов. Незаконно добытые почвы земли в основном используются как сырьевые материалы для строительных работ. По данному факту за нарушение правил благоустройства города, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений приняты меры в соответствии со статьей 505 КоАП РК и статьей 386 КоАП РК. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к нарушениям. Ранее уже были выявлены подобные факты в Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Медеуском районах города. Виновные понесли наказание, согласно законодательству РК", - сообщил начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Напомним , представители общественного объединения "Экологический общественный союз" обеспокоены непрекращающимися фактами вывоза плодородного слоя почвы земли из предгорий Алматы и утверждают, что власти города оставляют без ответа обращения общественников по фактам данных правонарушений.

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