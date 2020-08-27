В Алматы полицейские выявили незаконный вывоз чернозема

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today -В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудниками природоохранной полиции Наурызбайского района совместно с экологами района выявлены факты незаконной погрузки чернозема водителями с помощью специальной техники, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , неизвестные активно занимались незаконным снятием плодородного слоя почвы. Водители грузовиков приехали в Наурзыбайский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам.

Водители грузовиков, организовавшие нарушения правил благоустройства, были привлечены к административной ответственности. С учетом того, что местность района богата плодородными слоями почвы, состав дорожно-патрульной службы района ориентирован также на выявление машин, которые перевозят чернозем, - на предмет принадлежности почвы и законности ее добычи", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Напомним, за экологическое правонарушение привлечено к административной ответственности около 18 тыс. человек по всему Казахстану. В конце июля Министерство эклоги, геологии и природных ресурсов запустило горячую линию по нарушениям в национальных парках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства