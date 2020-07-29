Минэкологии запустило горячую линию по нарушениям в нацпарках

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Министерство эклоги, геологии и природных ресурсов запустило горячую линию по нарушениям в национальных парках, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, теперь каждый гражданин может напрямую сообщить о нарушениях в нацпарках с приложением фото и видео, в том числе о фактах незаконной вырубки деревьев, незаконного рыболовства и охоты, отказа в выдаче чеков на экопостах, замечаниях к работе сотрудников парков и других нарушениях.

Уже сейчас к нам поступают звонки с жалобами и замечаниями по работе национальных парков. По каждому обращению ведутся проверки и исправления. По одному из сообщений уже оперативно приняты меры, нарушения устранены. Будем вместе менять ситуацию в наших нацпарках. Только вместе мы сможем добиться лучших результатов!" - сообщил министр экологии Магзум Мирзагалиев.

Номер горячей линии по нацпаркам Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК: +7777 678 5252.

В сообщении на WhatsApp просят указывать ФИО обращающегося, а также прилагать фото или видео нарушения, название нацпарка и примерное место.

Ранее министр экологии отмечал, что "шашлычного" туризма в нацпарках не будет. Посетителей в национальные парки министерство собирается привлекать развитием экотуризма, туризма, в том числе посредством развития пеших троп и обустройства необходимой инфраструктуры.

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