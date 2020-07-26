Оставляющих мусор на природе казахстанцев будут выявлять в ходе рейдов Минэкологии

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Министерство экологии Казахстана начало еженедельные рейды, в ходе которых будут выявлять мусорящих на природе казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Первый такой рейд в Бурабайском нацпарке в эти выходные провел председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов совместно с сотрудниками МВД, инспекторами нацпарков, общественниками и журналистами, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Вы все знаете, что президент страны довольно критично высказался в отношении последних событий в стране в сфере экологии, в том числе по ситуации на розовом озере Кобейтуз, с тюленями на Каспии, которые показывают невысокий уровень культуры отдыха и экологического мышления населения. Президент дал поручение ужесточить ответственность за такие нарушения. Поэтому теперь каждые выходные мы будем проводить совместно с МВД РК, инспекторами нацпарков, общественниками и журналистами рейды по природным местам отдыха", - прокомментировал Жолдасов.

Он отметил, что национальный парк Бурабай до введения ограничения на посещение посещали единовременно около 50 тыс. человек, которые оставляют после себя горы мусора. Для изменения ситуации есть два пути: штрафы и разъяснительная работа.

Мы разработали для этого специальные памятки из 10 самых важных пунктов для отдыхающих, привлекаем к этой работе волонтеров. Будем выезжаем в рейды до конца лета каждые выходные по всей республике, в том числе в зоне Капшагая, Алаколя, в горах, в том числе в Иле-Алатауском нацпарке, в Шымкенте, на Каспии и других. Именно в выходные большое скопление людей на отдыхе на природе. Работа с населением будет вестись постоянно, и в случае необходимости приниматься довольно жесткие меры. Есть 505-я статья Административного кодекса по благоустройству, 343-я статья за мусор, а также статьи за мелкое хулиганство и так далее. Но мы собираемся ужесточить ответственность за экологические нарушения , такое поручение было дано на днях и главой государства", - сказал глава комитета.

Он также отметил, что в Бурабайском районе нет ни одного санкционированного полигона для отходов, сейчас этим вопросом занимается местный акимат. Есть также вопросы по очистным сооружениям на базах отдыха и выбросам, так как ряд баз до сих пор пользуются твердым топливом. По всем этим пунктам Минэкологии совместно с акиматами будет принимать меры.

Напомним: для борьбы со стихийными свалками в республике Минэкологии запустило горячую линию: +7775 952-49-00, на которую каждый гражданин страны может отправить жалобу с приложением подтверждающего фото и видео. На сегодня поступило уже около 400 сообщений, на основании которых Министерство совместно с акиматами уже приступило к ликвидации свалок . К примеру, недавно были оперативно приняты меры по наказанию виновников несанкционированной свалки прямо у трассы близ Караганды. Нарушители были оштрафованы, после чего они сами убрали весь мусор.

Ранее министерством по результатам космического мониторинга во всех регионах страны, вокруг крупных городов в радиусе 50 километров было выявлено более 7,5 тыс. стихийных свалок . Совместно с акиматами утверждены планы по их ликвидации. Только за первые 10 дней было ликвидировано 1635 стихийных свалок, или около 20% от их общего количества. Работа продолжается. Однако нужно принимать более системные меры, повышать уровень экологической культуры граждан.

Наш рейд по стихийным свалкам близ Нур-Султана показал, что 90% отходов - это строительный мусор. После ремонта одной только квартиры образуется около 250 мешков отходов. Заказать машину для вывоза мусора стоит около 20 тыс. тенге, и он будет вывезен непонятно куда. Тогда как плата за мусор на специальном полигоне составляет 70 тыс. тенге. Так и образуются стихийные свалки. Поэтому мы сейчас принимаем системные меры для изменения ситуации. Кроме наказания виновников таких свалок, нужно строить новые полигоны для отходов, в том числе возле Бурабая, а также очистные сооружения. Сейчас эти вопросы мы ставим перед акиматом", - сообщил Жолдасов.

По словам директора ГНПП "Бурабай" Сергея Быкова, антропологический пресс на данную зону за последние годы заметно вырос. Если ранее на пляжах озера отдыхали около 20-30 тыс. человек в год, то сейчас разово на выходные приезжают до 50 тыс. туристов. За прошлый год с территории парка было вывезено около 2 тыс. кубометров мусора, за последние пару месяцев - уже около 700 кубометров.

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