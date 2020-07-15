Космический мониторинг выявил более 7,5 тыс. свалок по всему Казахстану

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Космический мониторинг выявил более 7,5 тыс. свалок во всех регионах РК. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Годами не решается вопрос растущего количества стихийных свалок. В рамках космомониторинга АО "Казакстан Гарыш Сапары" на 11 июля выявлено более 7,5 тыс. свалок во всех регионах страны. Нами совместно с акиматами разработаны планы их ликвидации", - сказалт глава ведомства.

По его информации, в настоящее время на 3,3 тыс. полигонах страны накоплено более 125 млн тонн ТБО. Ежегодно образуется порядка 5 млн. тонн. Доля переработки ТБО выросла с 11,5% в 2018 году до 15% в 2019 году.

При этом, по словам Мирзагалиева, в РК практически исчерпаны мощности полигонов. 82% из 3,3 тыс. полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам (соответствуют только 601 полигон).

В этой связи, как подчеркнул министр, акиматы должны привести ТБО в соответствие экологическим требованиям. Определить эксплуатирующую организацию и улучшить материально-техническую оснащенность с привлечением инструментов ГЧП либо частных инвестиций. Принять меры по строительству новых полигонов, где это необходимо.

Для сокращения расходов бюджетных средств мы предлагаем совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработать упрощенный типовой проект строительства полигонов ТБО для городских и для сельских районов", - сказал Мирзгалаиев.

Кроме того, он отметил, что из-за низких тарифов вывоза мусора, мусороперерабатывающая отрасль является непривлекательной для инвесторов. В этой связи, по поручению главы государства в законодательство вносятся соответствующие изменения по внедрению технологии Waste to Energy.

Мажилисом поправки уже одобрены. Осенью будет рассматриваться сенатом. После принятия закона мы планируем провести первые аукционы. Система будет работать по аналогии с ВИЭ: кто представит наименьшую стоимость на электроэнергию, тот и будет осуществлять строительство завода. Первые аукционы планируем провести в следующем году. Совместно с акиматами определены 6 пилотных городов: это Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент", - заключил министр.

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