В Алматы создадут базу данных зеленых насаждений и проведут инвентаризацию арычной системы

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы рассказали о перспективах развития зеленого фонда мегаполиса. В ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы руководитель городского Управления зеленой экономики Наталья Ливинская доложила об итогах 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ходе выступления Наталья Ливинская рассказала, что акиматом Алматы ведется паспортизация зеленых насаждений, по итогам которой будет создана огромная база данных деревьев, хвойных деревьев, кустарников и цветов. В ней будет содержаться информация о возрасте, диаметре, состоянии зеленых насаждений. Как отметили в Управлении, реестр будет представлен в марте этого года.

В рамках поручения главы государства по масштабному озеленению и по поручению акима Алматы по восстановлению статуса города-сада и миллиона деревьев - в 2020 году высажено рекордное количество зеленых насаждений - более 280 тысяч деревьев. Для сравнения: в предыдущие годы в среднем сажали 40 тысяч деревьев. Больше всего деревьев высажено в Алатауском, Турксибском и Наурызбайском районах", - отметила Ливинская.

Вместе с тем завершается разработка Стратегии озеленения города Алматы до 2030 года. Определены места для новых зеленых зон, разработаны мероприятия по обновлению зеленого фонда с вырубкой старовозрастных и аварийных деревьев и посадкой устойчивых к загрязнению воздушного бассейна пород деревьев и кустарников. Утвержден перечень зеленых насаждений с учетом зональности городских территорий.

В рамках "Программы развития Алматы-2025", поставлена задача по созданию "зеленой сети" города, которая объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие.

В 2020 году запустили акцию по бесплатной раздаче саженцев жителям Алматы. Так, наши специалисты доставили алматинцам более 580 саженцев лиственных пород. Весной этого года планируем продолжить эту акцию. В 2021 году планируем посадить более 300 тысяч деревьев по всему городу. Всего в течение трех лет будет посажен один миллион зеленых насаждений. Так, мы хотим вернуть Алматы статус города-сада", - заявила глава управления.

Отдельное внимание уделяется созданию парковых зон и общественных пространств в районах "Нового Алматы". Так, в микрорайоне Зердели и вдоль русла реки Боралдай посажены деревья, на этих участках создаются парки. Еще две парковые территории запланированы вдоль пруда в микрорайонах Ожет и Алатау.

В прошлом году мы открыли один из масштабных проектов акимата - парк "Желтоксан" в Турксибском районе Алматы. Его площадь составляет 55 гектаров. Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера и парковые территории. Здесь мы посадили 100 хвойных деревьев. Также запланирована разработка ПСД на благоустройство и озеленение рощи Маяк возле Аэропортовского озера", - поделилась Н. Ливинская.

К завершению подходят строительство и реконструкция парков "Дружба" и "Карасу". Как отметили в управлении, оба проекта сделаны совместно с местными жителями.

Кроме того, в управлении рассказали, что в Алматы впервые по поручению акима Бакытжана Сагинтаева проведена инвентаризация арычной системы, по итогам которой выяснено, что общая протяженность арыков составляет 1525 километров. Из них:

- на содержании районных акиматов находятся 1138 километров;

- на территории дворов - 245 километров;

- в парковых зонах - 60 километров.

В итоге, по данным управления, выяснено, что:

- требуют ремонта или реконструкции - 424 километра;

- для полива используется - 206 километров;

- тупиковые или не соединены - 1464 штуки;

- разрушенные участки - 811 штук;

- сбросы в водные объекты - 390 штук.

Как заявили в акимате, каждый исследованный метр арыков отражен в ГИС-системе. С помощью интерактивной карты можно увидеть актуальные данные по состоянию, расположению арыков в Алматы. Можно увидеть, на какой улице, на какой стороне дороги направление и у кого на балансе находится арык, также отображаются его ширина, длина и другие характеристики.

Какое решение проблем мы видим, исходя из описанных проблем? Первый шаг - мы сделали впервые в истории города инвентаризацию арычной сети. Подсчитали каждый метр и отразили все на интерактивной карте. Вторым шагом мы предлагаем создание единого оператора управления не только арычными сетями, но и всех водохозяйственных объектов по городу, отвечающих за эффективное управление водохозяйственной системы в целом", - подчеркнула Ливинская.

По результатам инвентаризации разработан проект по реконструкции арычной сети. Общая протяженность - 376 километров, куда входят проблемные участки. Работы находятся на стадии изучения и разработки, после чего начнется ремонт. На первом этапе под реконструкцию и ремонт попадают 120 км арыков, в западной части города (Алатауский, Ауэзовский и Наурызбайский районы).

В 2022 году планируется начать работу в центральной и восточной части города для поэтапного планирования.





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