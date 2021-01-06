В Казахстане за 5 лет высадят более 2 млрд деревьев

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в ближайшие годы высадят более 2 млрд деревьев в лесных зонах и населенных пунктах. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

В течение 5 лет будет высажено 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах. Для этого министерством совместно с акиматами областей проведена работа и определены объемы посадки деревьев в разрезе регионов", - рассказал глава Минэкологии.

По его словам, в настоящее время по поручению премьер-министра ведется работа по разработке Комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения.

Мирзагалиев также отметил, что Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда составляет 30 млн гектаров и занимает 11% территории республики. Покрытые лесом угодья занимают 13 млн гектаров. Лесистость республики - 4,8%. К 2030 году планируется увеличить долю лесистости до 5%.

Параллельно будет проводиться работа по повышения уровня экологической культуры.

Пандемия показала спрос на внутренний туризм. Но это также продемонстрировало и низкую экокультуру наших граждан . У нас множество уникальных мест в Казахстане. В природных парках, заповедниках - везде после прихода туристов остаются тонны мусора. И это не может не отразиться на природе. Также в последнее время имели место факты незаконных порубок, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в населенных пунктах", - сказал министр.

Он отметил, что по поручению главы государства Минэкологии совместно с заинтересованными госорганами проработало ряд мер, направленных на ужесточение наказания за нарушения по вырубке деревьев . Будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу РК, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц.

Кроме того, внесены изменения в базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. Увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу.

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