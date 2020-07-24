Заехавший на джипе в озеро Кобейтуз водитель принес извинения

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Нарушитель рассказал, что ехал в рабочую командировку из Нур-Султана в Экибастуз. По дороге решил заехать посмотреть на ставшее популярным розовое озеро, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , видеообращение было записано в полицейском участке.

Конечно, я совершил неправильные действия, я очень сильно извиняюсь, что я заехал. Мог бы я пешком пройтись, не старый, но так получилось. Я большое, большое приношу извинение, что в соцсетях такой разгар, такое обсуждение стало. Честное слово, самому мне уже 40 лет, я не думал, что сделаю такое…" - сказал нарушитель.





Ранее стало известно, что акмолинские полицейские привлекли к ответственности по двум административным статьям водителя автомашины, который заехал в уникальное озеро Кобейтуз. Сумма штрафа составила 13 890 тенге.

Также полицейские установили личности граждан, которые вывозили соль с розового озера Кобейтуз.

Накануне министр экологии Магзум Мирзагалиев сообщил , что посещение розового озера Кобейтуз запретили до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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