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Заехавший на джипе в озеро Кобейтуз водитель принес извинения

23.07.2020, 18:36 5347
Заехавший на джипе в озеро Кобейтуз водитель принес извинения
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Нарушитель рассказал, что ехал в рабочую командировку из Нур-Султана в Экибастуз. По дороге решил заехать посмотреть на ставшее популярным розовое озеро, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, видеообращение было записано в полицейском участке. 
 

Конечно, я совершил неправильные действия, я очень сильно извиняюсь, что я заехал. Мог бы я пешком пройтись, не старый, но так получилось. Я большое, большое приношу извинение, что в соцсетях такой разгар, такое обсуждение стало. Честное слово, самому мне уже 40 лет, я не думал, что сделаю такое…" - сказал нарушитель. 


 
Ранее стало известно, что акмолинские полицейские привлекли к ответственности по двум административным статьям водителя автомашины, который заехал в уникальное озеро Кобейтуз. Сумма штрафа составила 13 890 тенге.
 
Также полицейские установили личности граждан, которые вывозили соль с розового озера Кобейтуз. 
 
Накануне министр экологии Магзум Мирзагалиев сообщил, что посещение розового озера Кобейтуз запретили до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 
 

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