В Алматы в выходные высадят более 6 тыс. деревьев (ВИДЕО)

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - Во всех восьми районах Алматы в предстоящие выходные в рамках общегородской акции Jasyl Meken будет организована посадка сразу более 6 тыс. деревьев, передает Kazakhstan Today.

До конца весны городскими властями планируется высадить более 12 тыс. деревьев", - сообщили в пресс-службе акима города.

Также в акимате отметили, что в эти выходные во всех районах города будет проведена санитарная очистка улиц, дворовых территорий, мест общего пользования, арычной сети, русел и берегов рек.

Ранее в рамках акции Jasyl meken на разделительной полосе по проспекту Аль-Фараби было высажено 800 лиственных и хвойных пород деревьев.

Начиная с апреля 1975 года, здесь было высажено около 30 видов различных пород деревьев, но прижиться смогли только три - каштан, сосна и ель. Именно поэтому было принято решение посадить только эти виды деревьев", - пояснили в пресс-службе.

Управление зеленой экономики города Алматы приглашает каждого алматинца принять участие в общегородской акции Jasyl Meken и посадить дерево в своем дворе.





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