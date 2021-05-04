В Алматы высадили 50 деревьев

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Компания Siberian Wellness в рамках проекта по посадке деревьев "25 гектаров" высадила в Алматы 50 ясеней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В юбилейный, 25-й год компания Siberian Wellness ставит перед собой задачу посадить 25 гектаров леса в странах присутствия. К данной инициативе уже присоединились Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Молдова, посадив деревья в своих регионах. Команда Казахстана приняла решение сажать деревья в Алматы, поскольку город вошел в число 100 самых грязных городов мира, заняв 95-е место с выбросами 29,6 мегатонны углекислого газа в год", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что исследование проводила группа ученых из Норвегии, Швеции, Америки и Японии в 2018 году по проекту сеточной модели углеродного следа в мире.

Сегодня, 3 мая, командой Siberian Wellness (Казахстан), в состав которой вошла компания и ее бизнес-партнеры, было высажено 50 саженцев ясеня обыкновенного. Возраст посаженных деревьев - 4 года, в высоту они достигают 2 метров. Ясень обыкновенный - дерево первой величины, достигающее 40 метров в высоту и 1,7 метра в диаметре. Продолжительность жизни этого дерева 150-350 лет. Расходы компании по посадке деревьев составили 1 500 000 тенге.

Для посадки деревьев был выбран самый загруженный транспортным сообщением район - аллея возле ледового дворца "Алматы Арена" в микрорайоне Нуркент. В Алатауском районе живут около 250 тысяч человек. По большей части население микрорайона Нуркент - это молодые семьи. Несмотря на очень высокую транспортную нагрузку, в этом районе отсутствуют парковые зоны и ограничено количество зеленых насаждений", - отметила менеджер по PR и коммуникациям Siberian Wellness (Казахстан) Алия Раптаева.

За саженцами потребуется уход в течение 2-3 лет, пока их корневая система не сможет самостоятельно добывать воду из-под земли. Стоимость ухода за каждым деревом в это время может составлять от 5 до 20 тысяч тенге в год, в зависимости от места, количества и доступа к источникам воды. Поливать деревья необходимо два раза в неделю, а в жаркие дни - каждое утро. Задачу по уходу за посаженными деревьями берет на себя ледовый дворец "Алматы Арена".

В пресс-службе обмечают, что через микрорайон проходят две самые загруженные трассы: проспект Райымбека и улица Рыскулова. Они разгружают город от грузового потока, забирая на себя основную нагрузку и обеспечивая соединение промышленных зон области с региональным транспортным сообщением. Проспект Райымбека переходит в транспортный коридор Алматы - Бишкек. Улица Рыскулова к 2030 году будет протянута до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги.

На сегодня в Алматы насчитывается около 2,2 млн зеленых насаждений, на одного жителя приходится 7,4 квадратного метра при нормативе в 10 квадратных метров. Площадь зеленых насаждений - 1427 гектаров.

Как известно, для обеспечения кислородом одного человека необходимо 1,54 дерева. Одно дерево поглощает выбросы одного автомобиля и нейтрализует 80 килограммов вредных веществ и 20 килограммов пыли.

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