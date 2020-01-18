В Алматы при незаконном сносе деревьев будут сажать 100 новых

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В соответствии с поправками в закон "Об особом статусе Алматы" , мегаполис наделен компетенцией разрабатывать и утверждать собственные Правила содержания и защиты зеленых насаждений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель управления зеленой экономики Ержан Сейтенов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акимата, разработка новых правил позволит повысить эффективность работы по развитию зеленого фонда мегаполиса. В частности, будут введены инструменты для решения ранее существующих проблем: стандарты, регламенты, инструкции, методические рекомендации, регулирующие вопросы содержания и защиты зеленых насаждений, произрастающих на территориях населенных пунктов, норм по компенсационной посадке за вырубку деревьев без разрешительных документов.

По словам Сейтенова, до сих пор в Алматы отсутствовала методика расчета ущерба, нанесенного зеленому фонду при несанкционированном сносе деревьев. Также не требовалось получение разрешения на омолаживание, формирование кроны, санитарную обрезку зеленых насаждений. В результате такими работами занимались люди, не имеющие определенного опыта и навыков их выполнения. В конечном итоге все это негативно влияло на вид и состояние зеленых насаждений.

Теперь в новые Правила содержания и защиты зеленых насаждений будут включены нормы по омолаживанию, санитарной обрезке зеленых насаждений, а также инструкции по технологиям проведения работ по уходу за зелеными насаждениями. Также предусмотрена ответственность за незаконный снос, повреждение и порчи зеленых насаждений, что даст возможность сохранить и защитить зеленый фонд города.

Для разработки новых правил создана рабочая группа, в состав которой вошли представители экспертного сообщества, общественности и науки. На сегодня проект Правил завершен на 90%, уточнил Сейтенов.

В проекте предусмотрено, что:

все санитарные обрезки, омолаживания деревьев будут проводиться с согласования акимата Алматы;

компенсационное восстановление зеленых насаждений за санитарную вырубку, вынужденную вырубку, произведенную с разрешения акимата, будет производиться путем посадки саженцев лиственных пород с обхватом ствола 20-25 сантиметров вдоль магистральных улиц и 14-16 сантиметров в других зонах, а хвойных - высотой не менее 2,5 метра с комом (I или II класса качества);

разработана методика оценки ущерба за снос, благодаря которой будет определяться точная стоимость причинённого вреда;

количество компенсационных посадок в случае аварийного сноса - 1 к 1, вынужденного - 1 к 10, а за незаконный снос - 1 к 100;

гарантийный срок зеленых насаждений - 3 года;

администраторы программ по содержанию территории с зелеными насаждениями на землях общего пользования ежегодно в ранневесенний, весенне-летний, летний и летне-осенний периоды не менее 4 раз организовывают и проводят мероприятия по оздоровлению и защите зеленых насаждений от вредителей и болезней.

Проект Правил будет размещен на открытых источниках для широкого обсуждения, в том числе на официальном сайте управления зеленой экономики Алматы. Все желающие могут направить собственные предложения по улучшению зеленого фонда.

После согласования с общественностью НПП "Атамекен" и иными заинтересованными органами и организациями новые Правила содержания и защиты зеленых насаждений будут внесены в маслихат города Алматы на утверждение", - заключил Сейтенов.

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