На АНПЗ идет проверка после жалоб горожан на неприятный запах

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АКТАУ. 29 АВГУСТА - В Мангистау планируется создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время соответствующие работы проводятся с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций рассказала руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Динара Енсеген.

Как сообщают специалисты неправительственного учреждения "Эко Мангистау", результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган, проведенного в рамках проекта по сбору морского мусора, показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства ластоногих.

Морской мусор на побережье был также обнаружен в огромном количестве: каждый километр пути при обследовании шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 килограммов пластиковых бутылок и других твердых бытовых отходов", - сообщили в экологической организации.

В 2022 году в регионе проводится обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган. Помимо этого, очистят и прилегающие акватории залива Мангистау. Эксперты подчеркивают важность мероприятий по восстановлению островов Тюленьих в качестве местообитания каспийского тюленя и стабилизации его численности. Работы будут проводиться с 1 по 20 сентября 2022 года в рамках программы "Сохранение популяции каспийского тюленя", инициированного компанией ТОО "Тенгизшевройл". Исполнителем проекта является учреждение "Институт гидробиологии и экологии". В работу также будут вовлечены неправительственная организация "Эко Мангистау" и ТОО "ЭковестАктау", информирует региональное издание "Лада"

Исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязненным участком является остров Кулалы, куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (почти 62 процента), среди четырех обследованных островов - Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы. Следовательно, остров Кулалы служит "приемником" брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб. И в 2021 году на этом острове было собрано более 53 килограммов морского мусора, из которого примерно 80 процентов представлено брошенными рыболовными сетями. Подавляющее большинство сетей являются крупноячеистыми, направленными на отлов осетровых видов рыб - квадратный километр прибрежной территории и побережья содержал в среднем 74,5 килограмма сетей (площадь обследованного прибрежья и побережья 57,88 квадратного километра)", - сообщают экологи.

Для разработки комплексной программы Актауского филиала научно-исследовательского института по проблемам Каспия из областного бюджета выделено 40 миллионов тенге.

Международный научный комплекс "Астана" разработал и завершил программу улучшения экологической обстановки в Мангистауской области до 2026 года. Эти 27 научно-прикладных исследовательских проектов программы направлены в соответствующие органы для реализации", - сказала Динара Енсеген.

В 2021 году, по словам специалиста, также была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области.

Пунктом 33 дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. По итогам данного мероприятия планируется создание трех государственных природных резерватов республиканского значения. В настоящее время соответствующие работы проводятся с министерством", - добавила Динара Енсеген.

Напомним, с начала года общее количество мертвых тюленей, обнаруженных на участках Каражанбас и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук.

Точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.





Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.





Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.





По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.





Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.



