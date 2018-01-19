Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Астане создадут специальные рабочие группы по улучшению экологии, передает Kazakhstan Today.

В акимате прошло первое организационное заседание под председательством акима Астаны Асета Исекешева по разработке нового "Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны на 2018-2020 годы" и "Стратегии низкоуглеродного развития столицы до 2030 года".

Ранее, на прошлой неделе, в акимате проведены круглые столы с участием акима столицы, руководителей общественных и международных организаций, на которых были предложены проекты по улучшению экологической ситуации в городе, сообщается на официальном сайте акимата Астаны

На данном совещании акимат города, представители общественных объединений, ученые и международные эксперты договорились о совместной работе по разработке плана первоочередных мер – "Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны до 2020 года" и долгосрочной "Стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года".

По итогам совещания принято решение о создании комиссии (управляющего комитета) под руководством акима города и семи рабочих групп по следующим направлениям: мониторинг состояния окружающей среды и сводного анализа экологической информации; улучшение качества воздуха (топливно-энергетический комплекс, развитие ВИЭ); улучшение состояния поверхностных источников водных ресурсов, водоснабжения и водоотведения; улучшение состояния почвы и эффективное управление отходами; экологическое просвещение, формирование экологической культуры и развитие ЖКХ; снижение нагрузки на окружающую среду от загрязнения транспортом; разработка стратегии низкоуглеродного развития.

Работа будет вестись в открытом режиме, с подключением экспертов, специалистов, населения.

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