В атмосферном воздухе Алматы будут мониторить содержание бензпирена

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" включил анализ содержания бензпирена в перечень показателей атмосферного воздуха по городу Алматы, передает Kazakhstan Today.

По поручению Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиева c 1 июня 2020 года "Казгидромет" приступил к мониторингу содержания бензпирена в атмосферном воздухе в города Алматы", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Пробы воздуха будут отбираться 1 раз в неделю на пяти постах ручного отбора проб, результаты анализов будут публиковаться в ежемесячных бюллетенях на сайте и страницах социальных сетей "Казгидромет".

По информации портала himiya.ru , бензпирен (или бензопирен) является самым сильным канцерогеном.

Бензпирен образуется всегда, когда что-либо горит - будь то древесина, бумага, уголь - любое органическое соединение. Это органическое соединение, которое образуется при сгорании углеводородного топлива и обладает сильным канцерогенным эффектом, то есть при попадании в организм человека способствует образованию злокачественных опухолей. Именно это вещество ответственно за рак горла и вообще за рак всех дыхательных органов, когда люди курят. Это вещество ответственно за рак поджелудочной железы, часто за рак кишечника, когда люди готовят на мангалах.

Кроме того, это вещество еще является и мутагенным. Это было доказано около 30 лет назад в университете Гренобля. Молекулы бензпирена образуют с молекулами ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) очень прочные молекулярные комплексы. Молекулы бензпирена проникают в спирали ДНК, разрушают эту двойную спираль, и она начинает раскручиваться в 2 отдельные нитки, каждая из которых образует новую двойную спираль. Это означает, что потомство у этих людей уже может развиваться в соответствии с новой генетической парадигмой. У здорового человека может быть больной ребёнок.

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