05.11.2023, 10:55 18586
В Атырау компания выплатила штраф на 7 млрд тенге за превышение выбросов
Возбуждено административное дело
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Атырау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау компания выплатила штраф на 7 млрд тенге за превышение выбросов, информирует пресс-служба Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК
Как сообщает atpress.kz, в ходе проверки ТОО "Karabatan Utility Solutions" было установлено, что при согласованном с Министерством экологии и природных ресурсов объемом квот на выбросы СО2 в размере 35 482 тонн фактический объем выбросов предприятия составил 743 105,874 тонны.
Таким образом, ТОО "Karabatan Utility Solutions" осуществлял эксплуатацию квотируемой установки с превышением установленных (выделенных) объемов углеродных квот. По данному факту департаментом составлен акт и выдано предписание об устранении нарушения. Кроме того, возбуждено административное дело, предусмотренное статьей 329 КоАП РК (Превышение установленного и дополнительно полученного объема квоты на выбросы парниковых газов)", - добавили в пресс-службе.
Ранее экологи выявили значительное превышение содержания нефтепродуктов в Бухтарминском водохранилище ВКО.
Также в июле в ВКО произошел выброс в реку Филипповка из-за прорыва пульпопровода на хвостохранилище риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк".
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06.11.2023, 14:10 1391
Любительскую охоту на сайгаков разрешат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении правил выдачи разрешений на пользование животным миром", передает корреспондент агентства.
В перечень видов пользования животным видом, на которые выдаются разрешения, включена любительская охота на сайгаков за исключением дериватов (рогов), на территории закрепленных охотничьих хозяйств. Охота осуществляется в соответствии с выделенной квотой.
Заявка на проведение любительской (спортивной) охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган. В случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием иностранцев - электронная копия договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на организацию охоты", - сказано в предлагаемой редакции.
Документ устанавливает, что лимит на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда устанавливается на основании биологического обоснования.
Тем временем, охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря.
Изначально говорилось, что отлов и отстрел проведут с шестого октября до 15 ноября. Но срок продлили до 20 декабря этого года, сообщает издание "Мой город", со ссылкой на заявление вице-министра экологии Нуркена Шарбиева.
По биологическим обоснованиям отстрелу и отлову подлежат 226 тысяч особей уральской популяции. Управлением популяциями сайгаков занимается специализированная организация РГКП "ПО "Охотзоопром". К отлову и отстрелу сайгаков привлекают граждан, имеющих разрешение на ношение и хранения оружия, удостоверение охотника. С ними "Охотзоопром" заключает договора", - сообщили в министерстве.
За каждую добытую тушу сайгака ловчим выплачивают 4 211 тенге, охотникам - 5 052
тенге. По состоянию на 31 октября, уничтожены 5 708 особей. Из них, после ловли в сети - 1 252 особи, отстрелом - 4 456 особей. К управлению популяциями сайгаков на сегодня привлекли девять бригад из 55 человек и 26 единиц техники.
Добытые туши передают для переработки и реализации в мясоперерабатывающие комбинаты ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей. За счёт вырученных средств покрываются расходы "Охотзоопром". Мясоперерабатывающие организации взвешивают туши без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. ЖКТ утилизируют в соответствии с ветеринарными требованиями", - сказал вице-министр.
При этом он уточнил, что рога отправляются на хранение в "Охотзоопром", а мясо отправляют на комбинаты.
Мясокомбинаты принимают туши по 315 тенге за килограмм. Дальнейшую цену и место реализации сайгачатины мясокомбинаты определяют самостоятельно", - сообщает издание.
Также отмечается, что вице-министр подтвердил, что в селе Круглоозерное продавали мясо сайги. Ветеринарные службы провели проверку, после чего владелец прекратил реализацию мяса.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Также сообщается, что сайгаки покидают территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
06.11.2023, 08:48 5251
В Западном Казахстане произошел массовый падеж скота
Фото: скриншот из видео
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Уральск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области массово гибнет скот, сообщает "Хабар 24".
По словам местных жителей, от неизвестной болезни уже погибли сотни голов КРС. Специалисты устанавливают причину мора. Ветеринары взяли материалы на анализ. Они предполагают, что это заболевание эмкар, или же эмфизематозный карбункул, острая инфекционная болезнь. Им заражается крупный рогатый скот, в основном молодняк.
Факт в том, что после вакцинации был падеж. Все симптомы совпадают с болезнью карасан. То есть там образуется в зоне бедер, грудной, шейной зоне. Там образуется вода, кровотечение. И в ближайшие 2-3 дня там умирает скот", - говорит фермер Бахыт Балабаев.
Как сообщил руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Кенжебек Аймашев, в октябре сдали на исследование три материала от трех павших животных.
Результат был отрицательным. 30-го сдали 2 материала от павших животных. Ну результат ждем через 8-10 дней. Животные хромали. Мы подозреваем эмкар. В первый раз так же было, подозревали эмкар", - сказал он.
В свою очередь эксперт по сельскому хозяйству Кирилл Павлов связывает гибель скота в регионе с отстрелом сайгаков.
А я не предполагаю, я уверен на сто процентов, что повальное непрофессиональное убийство сайгаков открыло ящик ветеринарной Пандоры", - написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове порядка 200 тысяч парнокопытных. Предполагалось, что отлов животных будет производиться сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку в мясокомбинаты. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Период охоты на сайгаков определили с 1 октября по 15 ноября.
Между тем, по информации портала "Мой город", в мессенджерах и соцсетях стали появляться объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм в Атырау. По заверениям торговцев, сайга из степей Западно-Казахстанской области. Мясо якобы охлаждают и затем доставляют на рынки Атырау.
Тем временем охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый.
Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется - коллеги по охоте из ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание", - сказал член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.
В СЭС Атырау сообщили, что специалисты не проверяли мясо сайгака, реализуемое в Атырау, на качество.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Также сообщается, что сайгаки покидают территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
05.11.2023, 10:31 19346
Эксперты назвали экоцидом аварию на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области
Фото: кадр из видео
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Актау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты назвали экоцидом аварию на месторождении "Каратурун Южный", произошедшую июне в Мангистауской области.
Учитывая характер происходящего, мне видится, что дело должно развиваться по статье 169 УК РК (Экоцид). Стоит отметить, что мы уже успели привлечь внимание международного экспертного сообщества по выбросам метана в результате этого пожара", - цитирует lada.kz руковолителя НПУ "Эко Мангистау" Кирилла Осина.
Исходя из первичной информации расследования, заявляют экологи, это преступная халатность.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.
Позже были были озвучены результаты расследования аварии на скважине.
02.11.2023, 21:25 43181
1,6 млрд кубометров воды поступит в Арал до 1 апреля
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Ташкент. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 11,1 кубокилометра воды поступит в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля. Договоренность с соседними странами достигнута министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым, сообщает пресс-служба ведомства.
Обсуждения проходили в Ташкенте на 85-м заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в рамках которого Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период 2023-2024 годы.
До 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубического километра воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" - 487 млн кубометров. Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море.
15 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по решению глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала избран президентом организации.
На четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой.
01.11.2023, 12:04 54281
Более тонны живых раков обнаружили в машине у жителя ВКО
Мужчина перевозил раков без соответствующих документов
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Усть-Каменогорск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более тонны живых раков обнаружили при досмотре автомашины ГАЗель под управлением 44-летнего жителя Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Мужчина перевозил раков без соответствующих документов.
В транспортном средстве находилось 92 мешка живых раков общим весом 1241 кг. Сумма ущерба - порядка 7,7 млн тенге. Во время досудебного расследования водитель авто сообщил, что раков закупил у ранее неизвестных ему лиц, после чего, загрузив в машину, планировал выехать в областной центр ВКО для последующей их продажи", - сообщает Polisia.kz.
Ведется досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".
29.10.2023, 11:29 84741
В Атырау появились объявления о продаже мяса сайги
Фото: Depositphotos
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Атырау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После того как правительство официально разрешило отстрел парнокопытных, в Минэкологии заявили, что отлов будет производиться только сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку и на рынках продаваться не будет. Однако не успела акция начаться, как появились объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм, сообщает портал "Мой город".
Продажа происходит через мессенджеры и соцсети. По заверениям торговцев, сайга из степей Западно-Казахстанской области. Мясо якобы охлаждают и затем доставляют на рынки Атырау.
Тем временем охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый.
Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется - коллеги по охоте из ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание", - считает член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.
В СЭС Атырау сообщили, что специалисты не проверяли мясо сайгака, реализуемое в Атырау, на качество.
Если была бы какая жалоба, с фото/видео на качество мяса, то мгновенно бы среагировали. А проверять просто так не позволяет мораторий", - сообщили в СЭС.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Также сообщается, что сайгаки покидают территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
27.10.2023, 15:35 101511
Десятки туш мертвых тюленей вновь выбросило на берег Каспия
Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено
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Актау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Каспийском море, на побережье полуострова Тупкараган, обнаружены десятки туш мертвых тюленей и остеров.
Для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция, сообщила изданию "Ак Жайык" научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова. При этом она отметила, что еще до прибытия ученых 51 тушку отвезли на полигон рядом с поселком Баутино. Там же на полуострове были найдены 75 рыб осетровых видов на стадии сильного разложения.
По мнению ученых, выброс мертвых тюленей и рыб произошел во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября. По прибытии на место сотрудники института взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей.
Также издание отмечает, что на участке Қаражамбас рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила еще 48 тушек тюленей, фрагменты для анализов тоже взяты для изучения институтом.
Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения. Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено. Причину гибели пока установить не удалось", - сказала научный сотрудник.
Ранее на каспийском побережье были обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб. В Минэкологии до сих пор не могут установить причину гибели животных.
25.10.2023, 10:55 121861
Сайгаки покидают территорию ЗКО - зоозащитники
Фото: Depositphotos
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Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Зоозащитники сообщили, что после начала отстрела животные стали перекочевывать на территорию России.
По данным российских СМИ, 13 октября на охраняемую территорию в заказнике "Степной" в Лиманском районе Астраханской области пришло огромное стадо краснокнижных сайгаков и до сих пор пасется там. По примерным подсчетам инспекторов, в стаде около 19-20 тысяч антилоп. Среди них очень много молодняка, рожденного в этом году. Интересно, что общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия, а именно эта популяция обитает в Астраханской области и в соседней Калмыкии, составляет примерно 25-26 тысяч голов, сообщает издание "Мой город".
Я попросила министерство природы РФ обеспечить им сохранность и охрану от наших живодеров. В России их не дадут в обиду, так как понимают ценность редчайшего вида антилоп. Мне ответили, что мое обращение зарегистрировано и в скором времени мне предоставят ответ", - сказала зоозащитница из Уральска Анаргуль Амирова.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?