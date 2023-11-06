В Атырау компания выплатила штраф на 7 млрд тенге за превышение выбросов

Охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов подготовило - Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении правил выдачи разрешений на пользование животным миром", передает корреспондент агентства.





В перечень видов пользования животным видом, на которые выдаются разрешения, включена любительская охота на сайгаков за исключением дериватов (рогов), на территории закрепленных охотничьих хозяйств. Охота осуществляется в соответствии с выделенной квотой.





Заявка на проведение любительской (спортивной) охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган. В случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием иностранцев - электронная копия договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на организацию охоты", - сказано в предлагаемой редакции.





Документ устанавливает, что лимит на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда устанавливается на основании биологического обоснования.





Тем временем, охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря.





Изначально говорилось, что отлов и отстрел проведут с шестого октября до 15 ноября. Но срок продлили до 20 декабря этого года, сообщает издание "Мой город" , со ссылкой на заявление вице-министра экологии Нуркена Шарбиева.





По биологическим обоснованиям отстрелу и отлову подлежат 226 тысяч особей уральской популяции. Управлением популяциями сайгаков занимается специализированная организация РГКП "ПО "Охотзоопром". К отлову и отстрелу сайгаков привлекают граждан, имеющих разрешение на ношение и хранения оружия, удостоверение охотника. С ними "Охотзоопром" заключает договора", - сообщили в министерстве.





За каждую добытую тушу сайгака ловчим выплачивают 4 211 тенге, охотникам - 5 052





тенге. По состоянию на 31 октября, уничтожены 5 708 особей. Из них, после ловли в сети - 1 252 особи, отстрелом - 4 456 особей. К управлению популяциями сайгаков на сегодня привлекли девять бригад из 55 человек и 26 единиц техники.





Добытые туши передают для переработки и реализации в мясоперерабатывающие комбинаты ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей. За счёт вырученных средств покрываются расходы "Охотзоопром". Мясоперерабатывающие организации взвешивают туши без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. ЖКТ утилизируют в соответствии с ветеринарными требованиями", - сказал вице-министр.





При этом он уточнил, что рога отправляются на хранение в "Охотзоопром", а мясо отправляют на комбинаты.





Мясокомбинаты принимают туши по 315 тенге за килограмм. Дальнейшую цену и место реализации сайгачатины мясокомбинаты определяют самостоятельно", - сообщает издание.





Также отмечается, что вице-министр подтвердил, что в селе Круглоозерное продавали мясо сайги. Ветеринарные службы провели проверку, после чего владелец прекратил реализацию мяса.





Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.



