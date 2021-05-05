В Атырау массово гибнет идущая на нерест рыба

АТЫРАУ. 4 МАЯ - В Атырау в Урале гибнет рыба - в старицу Безямынное, близ села Бесикты, заходит вода, а вместе с ней идущая на нерест вобла. В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресс-служба территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщила, что по данному факту создана комиссия, пишет "АК ЖАЙЫК"





Последние 2 года в этом месте воды не было совсем, а в этом году уровень в Урале был чуть больше - соответственно, вода заполнила эти места. Вместе с ней шла вобла. Если в прежние годы она после нереста рыба уходила обратно, то в этот раз из-за нехватки кислорода не смогла, и стала гибнуть", - сообщила пресс-секретарь инспекции Асель Ищанова.

По ее словам, со 2 мая на месте работают рыбинспекторы и сотрудники правоохранительных органов. Закрыт путь в водоем, живая вобла из оврага была перенесена в Урал, а погибшая - утилизирована путем закапывания в землю.

Только за один день, 2 мая, было спасено более 3 тонн воблы. Погибло 471 килограмм.

Работы продолжаются. Оставить или нет рыбу в Безымянном - решает комиссия по результатам проведенной работы, это зависит от уровня кислорода, мелиоративных работ и так далее. А точное количество всей погибшей рыбы будет известно после подсчета", - уточнила Ищанова.

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