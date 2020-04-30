В Атырауской области экологи взяли пробы воды на канале Приморский в связи с гибелью рыбы

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Атырауской области в третий раз взяли пробы воды в связи с повторным выявлением факта гибели рыб на канале Приморский на территории Государственного природного резервата "Акжайык", передает Kazakhstan Today.

27 апреля 2020 года в связи с повторным выявлением факта гибели рыб на канале Приморский на территории Государственного природного резервата "Акжайык", сотрудники филиала РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по Атырауской области в третий раз организовали внеплановый отбор проб воды на следующих точках: возле моста, рядом с постом резервата "Акжайык"; на 6,5 километра ниже по течению от поста "Акжайык", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

По гидрологическим данным, с 26 по 27 апреля наблюдается понижение уровня воды реки Жайык после нагона 25 апреля 2020 года (уровень воды за сутки понизился на 5-17 сантиметров).

Анализ качества воды проводится по 39 показателям, включая главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы.

По результатам проведенных анализов, вода - мутная, температура воды отмечена в пределах 15-17 градусов по Цельсию, водородный показатель - 6,97-7,48, растворенный кислород - 7,1-7,2 мг/дм3, насыщение кислородом -71,7-73,8%, прозрачность - 5,5-7,0 сантиметра, цветность - 19,5-20 градуса, несвойственного природной воде запаха не обнаружено. Превышения предельной нормы Единой классификации качества воды зафиксированы по железу общему - 0,5 мг/дм3 (1,7-кратное превышение) в точке отбора Приморский канал, в 6 километрах ниже по течению от поста "Акжайык", во второй точке - в пределах нормы", - сообщили в РГП, отметив, что 1 мая 2020 года будут опубликованы результаты анализа "биохимическое потребление кислорода (5)", который выполняется 5 суток.





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