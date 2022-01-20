В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект приказа Комитета лесного хозяйства и животного мира "Об утверждении правил учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, а в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных, говорится в правилах.

Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - написано в документе.

Отмечается, что учет домашних животных производится на платной основе с использованием изделий (средств) учета домашних животных. Учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств.

Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню домашних животных, подлежащих учету, обязаны произвести учет домашних животных в соответствии с настоящими Правилами до 31 декабря 2024 года. Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню, обязаны зарегистрировать их потомство в течение 3 (трех) месяцев. Домашние животные, включенные в перечень, подлежат обязательному учету лицами, осуществляющими учет, в базе данных по обращениям владельцев и (или) ответственных лиц.

Процедура учета домашних животных включает в себя:

1) предоставление владельцем и (или) ответственным лицом домашнего животного лицу, осуществляющему учет;

2) визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;

3) установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;

4) включение сведений в базу данных;

5) присвоение индивидуального номера домашнему животному;

6) выдача паспорта учета.

Установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет, производится путем использования:

1) болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта животного;

2) чипов посредством их подкожного введения, которые должны соответствовать стандартам ISO 11784 и ISO 11785;

3) браслетов или ошейников либо шлейки;

4) электронной метки;

5) бирки по центру уха животного, не задев при этом вены;

6) татуировки.

После установки изделия (средства) учета лицами, осуществляющими учет в течение дня, вносятся следующие сведения в базу данных:





1) фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца - физического лица или наименование владельца - юридического лица;

2) индивидуальный идентификационный номер владельца физического лица или бизнес-идентификационный номер владельца - юридического лица;

3) место жительства владельца - физического лица или место юридический адрес - юридического лица;

4) контактные данные владельца;

5) вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;

6) вид, номер и данные изделия (средства) учета;

7) индивидуальный номер домашнего животного;

8) информация о проведенных ветеринарных мероприятиях (осмотр, вакцинация, стерилизация и другие);

9) иные сведения.

Индивидуальный номер домашних животных состоит из двенадцати символов, которые имеют следующие обозначения:

1) первые два символа - литерный код Республики Казахстан - KZ (две заглавные латинские буквы);

2) третий символ - литерный код области, городов республиканского значения, столицы, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) четвертый символ - цифровой код собаки (1), цифровой код кошки (2), цифровой код других животных (3);

4) пятый символ - цифровой код мужского пола домашнего животного (1), цифровой код женского пола домашнего животного (2);

5) шестой и седьмой символы - цифровой код лица, осуществляющих учет, определяется местным исполнительным органом самостоятельно;

6) с восьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер домашнего животного.

В случаях, когда количество домашних животных, подлежащих учету, превышает количество символов индивидуального номера домашних животных, допускается увеличение количества символов индивидуального номера домашних животных путем увеличения на один символ порядкового номера домашнего животного", - отмечено в проекте.

В случае гибели домашнего животного или смены владельца домашнего животного паспорт учета является недействительным с момента внесения соответствующих сведений в базу данных.

В случае смены владельца домашнее животное подлежит обязательному переучету в базе данных лицом, осуществляющим учет по обращению нового владельца. Новый владелец предоставляет подтверждающие документы о праве собственности и (или) об иных вещных правах на домашнее животное.





С полным текстом документа можно ознакомиться здесь





Напомним, глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными".



