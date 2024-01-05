В Атырауской области зафиксировали массовую гибель рыбы  

В 2024 году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Международном фонде спасения Арала.





С 1 января 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала, поэтому наша страна нацелена на углублении сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и с другими международными организациями и финансовыми институтами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на встрече с послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы Blue Peace Central Asia (BPCA) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, занимающегося вопросами водного сотрудничества.





Министр подчеркнул, что Казахстан намерен реализовать инициативы по созданию в регионе международного водно-энергетического консорциума, который будет учитывать интересы всех стран Центральной Азии.





Посол сообщил, что первая фаза BPCA близка к завершению, поэтому представители программы посещают страны Центральной Азии, чтобы узнать, какие направления следует охватить в рамках второй фазы.





Кроме того, в Узбекистане запускается программа по гидрогеологическому прогнозированию, в которой принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа позволит отслеживать, измерять водные потоки и расходы воды между странами Центральной Азии.





Представители Blue Peace Central Asia отметили, что их проект охватывает несколько направлений. Например, укрепление региональных институтов управления водными ресурсами в рамках Международного фонда спасения Арала и реализуемой Всемирным банком водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP), привлечение экспертов и обмен опытом, модернизация и реконструкция трансграничных гидротехнических сооружений, а также подготовка кадров и повышение их квалификации путем различных курсов и тренингов.





Нуржан Нуржигитов сообщил, что в 2024 году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком.





Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Также мы заинтересованы в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов водной отрасли. Надеюсь, нашу сотрудничество будет тесным и плодотворным", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК.