В Балхаше установили 16 счетчиков чистоты

Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения уникального водоема

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов, - Обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов, заявил на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Он акцентировал внимание на снижении уровня Каспийского моря, подчеркнув необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.





С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - отметил Бектенов.





Он подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.





Кроме того, Бектенов обратил внимание на ситуацию в Приаралье. Он напомнил, что Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.





Премьер-министр также отметил важность сохранения ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится.



