В Есиле позеленела вода

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Жителей Нур-Султана насторожила неестественно зеленая вода в реке Есиль, передает Kazakhstan Today.

Жители столицы опубликовали в соцсетях фотографии с набережной Есиля у Триатлон-парка (параллельно улице Аман), на которых виден неестественно зеленый цвет воды в реке. На основании этих публикаций специалисты городского департамента экологии выехали на место и обследовали набережную линию реки Есиль, от моста "Аркар" до места впадения в реку ручья Акбулак, сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева.





По ее словам, в ходе выезда для полного химического анализа также были отобраны пробы воды из реки Есиль под мостом "Марал" и на 300 метров выше до места впадения ручья Акбулак в реку Есиль.

Возможной причиной неестественного зеленого цвета воды реки Есиль может быть такое природное явление, как цветение воды. Цветение воды - развитие фитопланктона, вызывающее изменение цвета воды. Вызывается быстрым размножением водорослей в водоёме. Может произойти и в пресной, и в морской воде, но в основном наблюдается в пресных стоячих водах (пруды, бассейны, озёра). Окраска воде придаётся в связи с высокой концентрацией пигментированных клеток. Вода часто становится зелёного, но также может быть жёлто-коричневого или красного цвета, в зависимости от вида водорослей. Ярко-зелёное цветение является результатом размножения сине-зелёных водорослей, которые фактически являются бактериями (цианобактерии). Цветение также может вызываться макроводорослями, которые не относятся к планктону. Его можно узнать по крупным лопастям водорослей, прибиваемых к берегу и делающих воду тёмной", - прокомментировала пресс-секретарь.

Она отметила, что данный вопрос находится на особом контроле департамента.

Согласно действующему экологическому законодательству Республики Казахстан, департаментом на постоянной основе проводится мониторинг и контроль состояния водных объектов города Нур-Султан. О результатах анализа сообщим позже", - резюмировала Самал Ибраева.

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