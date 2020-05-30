В Иле-Алатауском нацпарке построят визит-центры, кемпинги и обустроят туристские тропы

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов рассказали о планах по развитию туризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минэкологии изучило опыт ряда стран (США, Андорры, Австралии и других), где определены основные принципы развития экологического туризма. На основе международного опыта был разработан мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском ГНПП, в основу которого заложили американскую модель работы нацпарков.

На сегодня в национальных парках Казахстана отмечается острая необходимость в оборудованных туристских троп, кемпингов, современных санитарных кабинок и другой инфраструктуры. В рамках реализации указанного мастер-плана, в Иле-Алатауском парке предусматривается развитие и обустройство маршрутов и троп, создание современных визит-центров, медицинских пунктов, глэмпингов, кемпингов, этноаулов и так далее", - проинформировали в пресс-службе.

На первом этапе планируется построить современный визит-центр в ущелье Аюсай, где посетители смогут получить информацию о национальном парке и выбрать оптимальный вид отдыха.

Для обеспечения комфортного пребывания посетителей на территории национального парка предусмотрено создание объектов социального характера, в том числе благоустройство горных троп, смотровых площадок, мостов и обустройство парковочных мест, рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что инвестору предоставлены в аренду земельные участки в пределах границ Большого Алматинского, Малого Алматинского, Каменского, Талгарского, Кокбастауского и Тургенского лесничеств Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 35 гектаров. Поэтапно инвестором планируется построить 10 современных визит-центров, обустроить более 155 километров пеших маршрутов и многое другое.

Все работы будут осуществляться инвестором без нанесения вреда окружающей среде, а возводимые конструкции будут разработаны из современных экологических материалов", - заявили в Минэкологии.

Отмечается, что контроль за всеми работами будет осуществлять национальный парк. Строительство туристских объектов будет обсуждаться на заседании координационного совета при национальном парке.

Также в пресс-службе проинформировали, что в настоящее время разрабатываются аналогичные мастер-планы развития экотуризма по остальным государственным национальным природным паркам.

Национальный парк по-прежнему будет доступным местом посещения для любого казахстанца. Туристический центр и тропы будут бесплатными, пребывание на территории парка станет более комфортным, безопасным и будет отвечать всем современным требованиям", - заключили в пресс-службе.

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