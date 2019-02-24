Актау. 12 февраля. Kazakhstan Today - В кафе Актау полицейские изъяли 2,5 тонны запрещенного к вырубке саксаула, передает Kazakhstan Today.

12 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП в Актау, в одном из кафе, изъят саксаул общим весом 2,5 тонны", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Данный факт зарегистрирован по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Вместе с тем в полиции отметили, что аналогичный факт был зарегистрирован в 2017 году, когда при проведении ОПМ в одном из ресторанов города было изъято 5 тонн саксаула.

Саксаул является редким видом растения. Мораторий на его вырубку на участках государственного лесного фонда Казахстана был введён четыре года назад и продлён ещё на пять лет. Документ позволил увеличить плантации древесной породы и реанимировать часть высушенных земель в стране.

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