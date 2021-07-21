В каких районах городов Казахстана самое низкое качество воздуха

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - "Казгидромет" представил данные о качестве атмосферного воздуха в городах Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, с 13 по 19 июля 2021 года не было зафиксировано случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в Балхаше, Кызылорде, Павлодаре и Петропавловске ни на одном ПНЗ

За этот же период в Актобе было зафиксировано 64 случая превышения предельно допустимых норм. Воздух был наиболее загрязнен в районе улицы Есет батыра, 109.

В Караганде было зафиксирован 103 случая превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе ПНЗ №8 (ПНЗ - пункт наблюдений за загрязнением окружающей среды. - Прим. агентства), в микрорайоне Пришахтинск, улица 3-й Кочегарки, 28.

В Алматы было зафиксировано 39 случаев превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в микрорайоне Шанырак, у школы №26, на улице Жанкожа батыра, 202.

В Нур-Султане было зафиксировано 40 случаев превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова, 25, мечети Хазрет Султан.

В Атырау было зафиксировано 23 случая превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3.

В Жезказгане зафиксировано 25 случаев превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы М. Жалиля, 4в.

В Темиртау было зафиксировано 7 случаев превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Фурманова, 5.

В Шымкенте зафиксировано 12 случаев превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Самал-3.

В Усть-Каменогорске было зафиксировано 10 случаев превышения предельно допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Питерских коммунаров, 18.

В остальных городах были зафиксированы случаи незначительного превышения ПДК по отдельным видам загрязняющих веществ. Случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ", - отмечается в сообщении.

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