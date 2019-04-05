В Карагандинской области жителям будут платить за сортировку своего мусора

Караганда. 4 апреля. Kazakhstan Today - Жителям Осакаровского района Карагандинской области будут платить за сдачу отсортированного мусора, передает Kazakhstan Today.

Проект по производству и сортировке твёрдых бытовых отходов презентован в районном акимате на заседании консультативно-совещательного органа по поддержке предпринимательства, сообщили в пресс-службе акимата Осакаровского района.

"В Казахстане разработан план по реализации раздельного сбора мусора. Однако жители до сих пор не знают о том, какую пользу приносит сортировка отходов. Задача нашей компании - пропагандировать эту культуру", - рассказал предприниматель из Темиртау Алишер Айдаров.

Он предложил открыть в Осакаровке пункт приёма вторсырья и установить на полигоне ТБО передвижной сортировочный комплекс. Предприниматель отметил, что за сдачу отсортированного мусора сельчане будут получать деньги. Прайс разместят в местах приёма отходов.

Как уточнили в пресс-службе, проект планируется запустить в мае. Предприятие будет принимать разные отходы: бумагу, пластик, металл, тару из-под химических удобрений и топлива, использованных сельхозтоваропроизводителями.

Совет поддержал идею молодого предпринимателя, при этом местные власти окажут необходимую помощь. Пункты по приёму вторсырья появятся не только в районном центре, но и в посёлке Молодёжный, а также в сельских округах района.

Реализация проекта даст двойной эффект: улучшение экологии и новые рабочие места на селе.

Инициаторы проекта хотят запустить экологический челлендж в социальных сетях с участием сельчан. Школьники района уже присоединились к экодвижению. Свои идеи насчет того, что можно производить из переработанного мусора, они представили на выставке "Поколение ЭКО".

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