В Казахстан из Чехии и Венгрии прибыли лошади Пржевальского

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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. Всего в рейтинг, который составляет международная компания IQAir, вошли 125 крупных городов мира, сообщает - Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. Всего в рейтинг, который составляет международная компания IQAir, вошли 125 крупных городов мира, сообщает energyprom.kz





Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май - еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема.





energyprom.kz





Специалисты РГП "Казгидромет" относят Алматы к числу казахстанских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязненности атмосферы. Такие выводы были сделаны по двум экологическим индикаторам - стандартному индексу (СИ) загрязнения и наибольшей повторяемости (НП). В последние несколько лет СИ в южной столице регулярно попадал в категорию высокого загрязнения (от 5 до 10), а в 2023-м был очень высоким (до 15,6). По индикатору НП ситуация аналогичная: в Алматы демонстрирует показатели высокого (от 20%) и очень высокого (более 50%) уровня наибольшей повторяемости загрязнения. То есть воздух в городе очень грязный, и такая ситуация регулярно повторяется.





По данным energyprom.kz, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тыс. тонн на автотранспорт приходится 112,7 тыс. тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тыс. тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.





Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние несколько лет автопарк Алматы и Алматинской области вырос на 28,8%. В начале мая текущего года количество автомобилей в агломерации приблизилось к 1,4 млн. Эксперты учитывали общее число авто не только в южной столице, но и в ближайшей области, так как из-за маятниковой миграции в город ежедневно въезжают десятки тысяч автомобилей. Почти половину из них можно отнести к автохламу: 609,7 тыс. машин эксплуатируются уже более 20 лет, еще 313,9 тыс. машин - от 10 до 20 лет.





В городе функционируют 19 экопостов, на которых проводится проверка автомобилей на соответствие нормативам выбросов. Согласно данным правительства РК, у 17% проверенных автотранспортных средств в прошлом году были обнаружены нарушения. К слову, в 2020 году доля таких машин составляла 20%. За прошлый год на экопостах было выявлено 31,7 тыс. нарушений, за которые наложены административные взыскания. Общая сумма штрафов составила 581,8 млн тенге.





Депутаты мажилиса парламента РК, побывавшие на этих постах, считают их работу неэффективной.





Экопосты, казалось бы, перекрывают все въезды в город, а эффективность почти нулевая: каждый пост оформляет ежедневно меньше четырёх водителей, притом, что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь совсем не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс загрязняющих веществ до нормы. Явно видно: экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей", - говорится в депутатском запросе на эту тему.





В своем письме премьер-министру страны депутаты предложили несколько путей выхода из ситуации. Было озвучено предложение заменить экопосты на модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу и автоматическим наложением административного штрафа, а также увеличить долю общественного электротранспорта, начать поэтапный перевод всех таксопарков города на электромобили.





В ответ глава кабмина сообщил, что прекращение работы экопостов преждевременно, как и разработка трехлетней программы поэтапного перевода всех такси на электромобили. Появление в южной столице тысяч электрокаров повлечет за собой необходимость строительства соответствующей инфраструктуры для подзарядки и, главное, поиска новых источников электроэнергии. А в городе и без того существуют дефицит энергии и большая нагрузка на электросеть.





Эксперты отмечают, что барьеров в решении экологических проблем Алматы, связанных с транспортом, много. Все они требуют долгосрочных стратегий и серьезных инвестиций. Одним из вариантов разгрузки южной столицы от такого огромного потока автотранспорта должно, в первую очередь, стать решение проблем маятниковой миграции. Ведь именно въезд огромного количества автомобилей из области, на которые не рассчитана дорожная инфраструктура Алматы, является одной из причин экологической перегрузки.





Когда близ Алматы появится еще один мегаполис, Алатау, он сможет взять на себя часть демографической нагрузки. Тем более, что город будет строиться по принципам Smart City, при его проектировании будут изначально заложены средства на строительство широких проспектов и магистралей, системы "умного" контроля (в том числе экологического).





Аналитики считают, что став экологическим буфером для Алматы, Алатау может взять на себя перераспределение транспортных потоков. У людей, купивших комфортное жилье и получивших новую работу в мегаполисе, не будет необходимости каждый день ездить в южную столицу. Поэтому создание альтернативного городского центра с высоким качеством жизни поможет решить сразу несколько ключевых проблем перегруженности Алматы.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





26 мая глава государства поручил новому акиму города Дархану Сатыбалды решить проблемы экологии и дорожно-транспортной сети.



