В Казахстане леса стало больше на 188 тысяч гектаров

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - 12 февраля в ходе расширенного заседания коллегии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК вице-министр Ерлан Нысанбаев озвучил итоги работы за 2020 год в сфере лесного хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЭГПР РК, в Казахстане по сравнению с 2019 годом площадь, покрытая лесом, увеличилась на 188 тысяч гектаров.

В рамках исполнения поручения главы государства по посадке 2 миллиардов деревьев в лесном фонде в течение 5 лет, совместно с акиматами областей разработаны и утверждены комплексные планы по воспроизводству лесов и лесоразведению по регионам. Наибольшие объемы посадок леса предполагаются в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также на территории лесных резерватов Семей и Ертисорманы", - рассказал вице-министр.

Он отметил, что силами природоохранных учреждений комитета лесного хозяйства и животного мира министерства и лесоохранных учреждений акиматов областей за 5 лет будет произведена посадка 1,7 миллиарда деревьев на площади 843 тысячи гектаров. Частным сектором предполагается осуществить посадку на площади более 45 тысяч гектаров, при этом предполагается высадка более 290 миллионов деревьев. Эти меры позволят довести лесистость страны до 5% к 2030 году.

На территории государственного лесного фонда зарегистрирован 701 случай лесных пожаров, площадь которых составила 41,8 тысячи гектаров. Общий ущерб по республике - 2,1 миллиарда тенге", - сказал Ерлан Нысанбаев.

Наибольшие площади лесных пожаров зафиксированы в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях, а также на территории резервата "Семейорманы".

Вице-министр сообщил, что в прошлом году на 25% снижено количество незаконных рубок леса, однако зафиксирован рост объемов незаконно срубленной древесины.

В целях повышения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев, были инициированы изменения и дополнения в действующее законодательство в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям", - добавил заместитель министра.

В числе итогов 2020 года также разработка законопроекта "О растительном мире".

Кроме того, вице-министр отметил, что большое внимание было уделено развитию экологического туризма в национальных парках.

Приняты концепции четырех государственных национальных природных парков Алматинской группы - Иле-Алатау, Колсай-колдері, Чарын, Алтын Эмель. Созданы общественные советы при этих нацпарках. В 2020 году на реализацию проекта в Иле-Алатауском национальном парке инвестировано 900 миллионов тенге", - сказал Ерлан Нысанбаев.

В рамках этих работ к 2025 году объем частных инвестиций в Алматинскую группу национальных парков составит 31 миллиард тенге, ожидаемый поток туристов с учетом норм рекреационной нагрузки национальных парках достигнет более 2 миллиона человек.

В планах разработка национального проекта "Жасыл Казахстан", направленного на развитие лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия.

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