В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий.

Основные цели национального проекта "Жасыл Казахстан" - снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства. Для улучшения окружающей среды с 1 января следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Данная мера направлена на получение оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия, это позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов", - сказал в ходе заседания правительства РК премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Он напомнил, что по поручению главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет.
В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тысяч га (в количестве 138 млн деревьев). Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов", - отметил премьер-министр.
По его словам, с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны быть направлены на меры по улучшению экологической обстановки.
Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону. Кроме того, в этом году Министерство индустрии начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердо-бытовых отходов для населенных пунктов до десяти тысяч жителей", - сказал Смаилов.
Он поручил Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях.
Второе. Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев. Третье. Министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах", - распорядился Смаилов.