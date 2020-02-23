В Казахстане опровергли рассылку о выплате России 20 млрд тенге за утилизацию отходов на Байконуре

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК опровергли распространяемую в Интернете информацию о том, что Казахстан заплатит России 20 млрд тенге за утилизацию токсичных и радиоактивных отходов на территории космодрома Байконур, передает Kazakhstan Today.

Казахстан не планировал и не будет выделять и платить 20 млрд тенге за утилизацию отходов на космодроме Байконур. Никаких решений и договоренностей о какой-либо оплате по этому поводу между Казахстаном и Россией не принималось и не обсуждается", - сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

При этом в ведомстве уточнили, что на указанных в рассылке карьерах будут размещены только строительные отходы (бой кирпича, бетон после переработки), оставшиеся от сноса обветшалых зданий, расположенных на территории космодрома.

Обустройство этих карьеров полностью велось за счет российской стороны. По предварительным данным, общая стоимость работ составила 20 млн рублей. Проекты получили положительное заключение департамента экологии по Кызылординской области. Демонтаж обветшалых зданий, а также доставка строительных отходов на полигон проводится казахстанской компанией "Инфракос". Все здания и строительные отходы обследуются на радиационную безопасность казахстанскими и российскими специализированными компаниями в общей сложности 3 раза: до начала сноса, по его окончании, а также непосредственно на полигоне", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве заверили, что размещение в данных карьерах токсичных и радиоактивных отходов, а также металлического лома не предусмотрено и противоречит законам Республики Казахстан.

Специалисты департамента экологии по Кызылординской области имеют постоянный доступ на все объекты космодрома Байконур и осуществляют плановую проверку российских и казахстанских организаций, заключили в МЦРИАП.

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