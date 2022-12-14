В Казахстане планируют построить восемь новых водохранилищ

В некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом вошла столица Казахстана. Таковы данные компании по контролю качества воздуха IQAir.





По информации специалистов, в некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная.





По данным специализированного портала iqair.com, уровень загрязнения воздуха на проспекте Ахмета Байтурсынова недалеко от вокзала Нурлы Жол превысил критическую отметку еще в обед, сообщает телеканал "Астана"





Аналитики портала сообщают, концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе превысила годовое нормативное значение ВОЗ. Причем более чем в 26 раз. Как результат, в рейтинге городов с самым грязным воздухом Астана заняла пятое место после городов из Пакистана и Индии.





В РГП "Казгидромет" смог над столицей объясняют отсутствием ветра.





6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, это сочетание краткосрочных таких факторов, как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - прокомментировала пресс-секретарь Казгидромета Алина Испмуглова.





При этом бороться со смогом здесь и сейчас практически невозможно, считают отечественные экологи. По словам Елены Полянцевой, если способные на это технологии и существуют за рубежом, то при столичном морозе вряд ли сработают как надо. Единственный шанс - долгосрочный план.









Конечно, это газификация, конечно, это бензин стандарта Евро-5. То есть это какие-то реально конкретные действия, которые могли бы значительно уменьшить токсическое воздействие смога на человека", - сказала эколог.





Чтобы уберечь организм от отравления в такие хмурые дни, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна. Экологи напоминают, даже несколько дней пребывания в особо загрязненной среде могут спровоцировать обострение и появление серьезных заболеваний.





Напомним, жители столицы протестуют против застройки города.



