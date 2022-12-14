В Казахстане планируют построить восемь новых водохранилищ

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проект комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы рассмотрен на заседании Водного совета Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Планируется построить 8 новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что это позволит накопить дополнительные объемы воды, снизить угрозу паводковых явлений для 124 населенных пунктов и ввести в оборот более 170 тысяч гектаров новых орошаемых земель.
Кроме того, предусматривается реконструкция оросительных каналов, автоматизация магистральных и межхозяйственных каналов, а также цифровизация управления водными ресурсами, что даст возможность значительно снизить потери и перерасход воды.
В предстоящие три года мы должны решить самые актуальные вопросы, которые дадут наибольший эффект для экономики и граждан. Необходимо отобрать приоритетные проекты, которые, с одной стороны, дадут нам максимальный эффект, а с другой стороны, позволят решить вопросы безопасности по тем водным сооружениям, которые требуется реконструировать в первую очередь", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также добавил, что в рамках комплексного плана необходимо предусмотреть меры по совершенствованию системы подготовки кадров для отрасли, а также внедрению механизмов контроля за расходованием воды с применением современных технологических решений и космического мониторинга.
Ранее сообщалось, что в правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли.