В Казахстане растет число несанкционированных свалок

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской областях, Шымкенте и Нур-Султане обнаружены свалки, на которых нефтесодержащие и медицинские отходы были утилизированы без должной переработки, передает Kazakhstan Today.

Космический мониторинг показывает, что если в 2018 году количество несанкционированных свалок составляло 8600, то в 2019 году - уже 9200. Отсутствуют полные сведения о предприятиях, занимающихся сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов, имеются факты нарушений при обращении с отходами. Так, в Мангистауской , Актюбинской, Атырауской, Павлодарской областях, а также в городах Шымкенте, Нур-Султане были обнаружены нефтесодержащие и медицинские отходы без их должной переработки", - сообщил на презентации проекта нового Экологического кодекса в мажилисе министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

По его словам, действующее законодательство не регламентирует деятельность предприятий, занимающихся обращением с отходами, однако в новом Экологическом кодексе предусмотрено лицензирование деятельности по опасным отходам и уведомительный порядок - по сбору и перевозке отходов, сообщает портал Kazpravda.kz

Это позволит вести реестр специализированных предприятий, занимающихся сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов", - отметил Магзум Мирзагалиев.

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