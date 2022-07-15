В Казахстане разработали проект нового Водного кодекса

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В правительстве Казахстана разработали концепцию нового Водного кодекса. В утвержденный срок проект внесут на рассмотрение в мажилис, сообщил на брифинге в СЦК зампредседателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятие нового Водного кодекса станет основой для сохранения водно-ресурсного потенциала страны, стимулирования использования водосберегающих сооружений, повышения роли общества в управлении водными ресурсами и спросом на воду, а также внедрения научного сопровождения отрасли", - сообщил Бекмагамбетов.

Он отметил, что объем земель с применением водосберегающих технологий к 2025 году планируется увеличить с 265 до 450 тысяч гектаров.

Также планируется увеличить объемы оборотного или повторного водоснабжения в промышленности, за счет чего сократится расход чистой воды на 1,3 кубического километра.