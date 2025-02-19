В Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря

Фото: Елена Ударцева

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Талдыкорган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство каскада ГЭС на реке Коксу может привести к безвозвратной утрате культурно-исторического наследия мирового значения. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе, сообщили в общественном фонде "Охотники за петроглифами".





По информации участников пресс-конференции, в области Жетысу, в Кербулакском районе, на реке Коксу запланировано строительство каскада из семи ГЭС общей мощностью 150 МВт. Уже начато строительство рудненских ГЭС-1 и ГЭС-2 общей установленной мощностью 42 МВт. Близится к завершению строительство Верхне-Талаптинской ГЭС мощностью 7 МВт.





Елена Ударцева





Строительство, по мнению ученых и общественников, несет риски техногенной и экологической катастрофы. Оно может привести к безвозвратной утрате культурно-исторического наследия мирового значения. Также область может лишиться проведения спортивных соревнований международного уровня, что в итоге скажется на ее туристической привлекательности.





Спикеры отметили, что строительные работы были начаты без должного информирования общественности, как того требуют статьи 4 и 6 Орхусской конвенции и статьи 13, 14, и 17 Экологического кодекса РК.





Как отметила исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова, в результате затопления из-за строительства ГЭС на реке Коксу может полностью измениться исторический ландшафт, исчезнуть часть археологических объектов: поселения, могильники, наскальные рисунки, начинающиеся с эпохи бронзы (2-е тысячелетие до нашей эры и до середины XIX века).





Часть из них еще не исследована учеными. Это сделает невозможным создание в долине реки гео- или нацпарка под эгидой ЮНЕСКО, то есть этот уникальный с точки зрения археологии и истории регион потеряет свою туристическую привлекательность", - рассказала она.





Елена Ударцева





Председатель экологического общества "Зеленое спасение" Сергей Куратов считает, что проводимое строительство неминуемо окажет влияние на экологическую ситуацию в регионе. Экологов беспокоит и тот факт, что данная местность является селе- и сейсмоопасной. Необходимо провести тщательное обследование территории. Осуществление работ без должной подготовки может привести к серьезной техногенной катастрофе.





Отсутствует информация о том, рассматривался ли альтернативный проект, то есть строительство в другом месте или сооружение электростанций других типов. В предоставленных нам подрядчиками документах нет информации о том, каковы размеры санитарно-защитной зоны для строящихся сооружений. Не указан класс санитарной опасности в соответствии с новыми Санитарными правилами. Не указано, как будет передаваться электроэнергия. Линии электропередачи тоже окажут влияние на экологическую ситуацию в регионе. Все это вызывает большие сомнения в качестве проектно-сметной документации", - рассказал эксперт.





По словам ведущего научного сотрудника института археологии имени А.Х. Маргулана Александра Горячева, строительство может нанести непоправимый урон природному археологическому ландшафту памятника международного значения Ешкиолмес.





Елена Ударцева





Ешкиолмес - это одно из самых крупных скоплений не только Казахстана, но и Центральной Азии. Комплекс насчитывает более 25 000 петроглифов и множество памятников древности. Он еще до конца не изучен, и любое изменение на его территории может привести к нарушению целостности всего объекта". Кроме того, на территории долины Коксу зафиксированы десятки других, еще неизученных археологических объектов - петроглифов, могильников, поселений. Затопление территорий и хозяйственное освоение в ходе строительства ГЭС могут затруднить доступ к ним со стороны ученых, часть объектов может быть уничтожена", - обеспокоен археолог.





По словам президента Федерации рафтинга Казахстана Константина О, река Коксу обладает уникальными характеристиками, которые привлекают спортсменов со всего Казахстана и из других стран.





После строительства ГЭС чемпионаты республиканского, и тем более международного, уровня сразу отпадают. Становятся либо полностью невозможными либо утрачивают свой потенциал. Строительство ГЭС нанесет ущерб туристической отрасли, ограничив доступ к реке и уничтожив ее спортивный потенциал", - отметил Константин О.





По его словам, федерация призывает к открытому обсуждению проекта с участием спортивного сообщества, экологов и специалистов по туризму.





Важно найти баланс между развитием энергетики и сохранением природного и спортивного наследия региона", - подчеркнул спикер.





Никто не спорит, что электроэнергия и строительство ГЭС необходимы. Но при условии, что это не нарушает и не обрезает наши корни, не ведет к разрушению памятников в виде курганов и петроглифов. Энергию необходимо вырабатывать без ущерба для исторических корней. Надеюсь, что все сказанное сегодня будет услышано в самых высоких кабинетах. Надеюсь, будут приняты незамедлительные меры, чтобы строительство ГЭС в Жетісу и любое другое строительство на территории Казахстана было реализовано без ущерба для наших исторических памятников", - подытожил выступления спикеров общественник Мухтар Тайжан





Общественные деятели и ученые подготовили открытые письма на имя акима Кербулакского района области Жетысу с просьбой предоставить полную и достоверную проектную документацию строительства.





Для справки:





Археологический комплекс Ешкиолмес насчитывает более 250 памятников разных видов - поселений, могильников, жертвенников и более 10 000 петроглифов. Комплекс датируется от середины II тыс. до н.э. до середины XIX в. Высокая концентрация памятников на данной территории свидетельствует о большой хозяйственной и культурной значимости этого района области Жетісу. Комплекс начал активно изучаться в 1982 году экспедицией под руководством Алексея Марьяшева. В 2021 году Ешкиолмес был внесен в предварительный перечень от Республики Казахстан для номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.





По данным Федерации рафтинга, в сезон сюда приезжают 3000 спортсменов и туристов - любителей рафтинга. С учетом всех сопровождающих туристов, поток, который обеспечивают водные вида спорта, составляет 5000 человек в год. Также здесь проходят соревнования международного уровня, включая Кубок Азии.