В Казахстане создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
Мы, алматинцы, не желаем больше молчать о том, что воздух Алматы нас убивает, а власть, которая существует по нашей воле и на наши деньги, ничего не делает для того, чтобы нас защитить", - говорится в тексте.
Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
Каждый год каждый алматинец с ужасом ждет зимы, потому что холод прибивает вонючую черную плиту смога к земле. И сквозь нее уже невозможно разглядеть небо. Каждый ноябрь дети алматинцев начинают кашлять и задыхаться, а врачи говорят, что это сезонная простуда. Каждое лето половина тех, кто живет в Алматы дольше пяти лет, начинают чихать якобы от аллергии. И когда кто-то из нас уезжает из своего города, эта аллергия внезапно исчезает. Каждый из нас, алмаатинцев, платит за любовь к своему городу страшную цену. Мы платим буквально своими жизнями", - говорится в петиции.
Подчеркивается, что за последние 20 лет количество автомобилей в Алматы выросло, и очень сильно. Сегодня машин в городе уже полмиллиона.
Также выросло количество угля, сжигаемого в частном секторе и на угольной ТЭЦ 2. В городе построены десятки жилых комплексов, возведены сотни высотных домов, крадущих у нас воздух.
Ежегодно в воздух Алматы выбрасывается 100 000 тонн грязи. Это вонючие выхлопы автомобилей, черный дым печных труб угольной ТЭЦ и частных домов, цементная пыль строек, на которых наживаются стройкомпании и коррумпированные чиновники, давшие разрешения на застройку каждого кусочка земли в городе.И эти 100 000 тонн грязи совершенно невидимы для властей, потому что они придумали свои собственные нормы "чистоты" воздуха. ПДК (предельно допустимые концентрации) загрязняющих веществ, принятые в Казахстане, в несколько раз выше, чем рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения", - сообщается в тексте.
В отчете Казгидромета от 19 января 2023 года сказано, что "превышения уровня концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не обнаружено".
Что мы можем сделать? Для начала - потребовать у властей признать ситуацию. Они шевелятся только тогда, когда у них есть для этого их бюрократические основания.Мы можем потребовать от властей признать международные нормы ПДК и тем самым заставить их признать в Алматы экологическую катастрофу.Мы можем потребовать от властей тратить деньги налогоплательщиков не на имиджевые ролики для иностранных туристов, а очистить воздух Алматы, чтобы туристы не травились химическим коктейлем алматинского смога. Мы можем потребовать от властей четких, прозрачных и понятных шагов по очищению города от смога, а не "бумажных" программ и отписок", - говорится в петиции.
По информации бюллетеня состояния воздушного бассейна Алматы РГП "Казгидромет", сутки 9, ночью 10 февраля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. говорится в бюллетене состояния воздушного бассейна Алматы", - сообщили РГП "Казгидромет".
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе.
По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.
В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.
Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.