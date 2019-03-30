В Казахстане усиливают контроль за вывозом рыбы и рыбной продукции

Атырау. 29 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане стартует ежегодная широкомасштабная рыбоохранная акция "Бекіре-2019". Об этом сообщили сегодня на брифинге в Атырау с участием природоохранных и правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Акция пройдет с 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Как отметили в ведомстве, ежегодно в период нереста ценных видов рыб сотрудники природоохранных и правоохранительных органов объединяют усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы.

Для обеспечения эффективности этой работы подписан совместный приказ между министерствами сельского хозяйства, внутренних дел и Комитетом национальной безопасности "О проведении рыбоохранной акции "Бекіре". Утвержден состав Координационного штаба под руководством Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК и разработан План совместных действий.

Также организованы стационарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы, которые будут сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и в предустьях рек Жайык и Кигаш, так как в этих местах чаще всего регистрируются факты браконьерства, отметили в МСХ.

Кроме того, во время действия акции будет усилен контроль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы республики через аэропорты, вокзалы и автодороги. Помимо этого, будут выявляться и пресекаться факты незаконного оборота рыбы на территории республики", - предупредили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в ходе "Бекіре-2018" было выявлено 1136 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 864 нарушителя, зарегистрировано 57 уголовных материалов. В суд направлено 28 уголовных дел, в рамках которых осужден 31 нарушитель рыбоохранного законодательства.

По итогам акции на нарушителей рыбоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму 13,3 млн тенге, изъято - 19,7 тонн рыбы, из них 3,8 тонны осетровых видов, 53 единицы плавательных и транспортных средств.

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