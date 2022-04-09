В Казахстане утвердили перечень крупных загрязнителей окружающей среды

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ТУРКЕСТАН. 6 АПРЕЛЯ - На берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыб. Погибли карась и сазан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эксперты на чешуе рыб заметили странные проплешины. Рыбинспекторы извлекли более четырех килограммов снулых мальков, сообщает otyrar.kz

Ветеринарная служба Шардары произвела отбор мальков для лабораторных исследований. Сегодня департаментом экологии по Туркестанской области и аральским филиалом ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" планируется отбор проб воды и рыб. По итогам лабораторных исследований будет подготовлено экспертное заключение",- сказал пресс-секретарь Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

Два года назад в Шарадаринском водохранилище уже был зафиксирован подобный мор рыбы. Тогда тушками был "усыпан" практически весь берег.

Местные жители и рыбаки предположили, что карпы могли умереть из-за загрязнения воды в хранилище. Рядом с водоемом находится ТЭЦ.

В феврале на реке Есиль в районе села Новочеркасского Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 килограммов мертвой рыбы.