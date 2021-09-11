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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане ужесточат наказание за экологические преступления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующие поправки в Уголовный и Процессуальный кодексы внесло Министерство экологии РК.

За причинение особо крупного экологического ущерба или иные тяжкие последствия, а равно совершенные на особо охраняемой природной территории, на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - сообщается в документе.

Также ужесточено наказание за самовольное пользование недрами, а равно самовольную добычу полезных ископаемых, если эти деяния причинили значительный ущерб.

Данные деяния наказываются штрафом в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 500 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

Те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, воспроизводства лесов и лесоразведения с причинением значительного ущерба законопроект предусматривает штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества.

За те же деяния, совершенные неоднократно, либо с использование служебного положения, либо на особо охраняемой территории, предусмотрен штраф до 3 тыс. МРП, либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.





Полный текст документа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 24 сентября 2021 года.

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